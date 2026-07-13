Suspenden partida de segundo vuelo humanitario a Venezuela por "cambio de reglas"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que "hay cambio de reglas" en costos de aviones que arriban a Venezuela con ayuda, por lo que se suspendió la partida del segundo vuelo humanitario prevista para este martes. Indicó que desde Defensa y Relaciones Exteriores dialogan con autoridades de ese país.
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Indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de ajustar con el gobierno de Venezuela el envío del segundo vuelo humanitario.
Además de la suspensión del vuelo, debido a cambios en los costos de los aviones que arriban a Venezuela, Lazo agregó que desde Defensa se ofreció tanto el Hércules como el buque ROU04, "que transporta 250 toneladas".
Segundo vuelo
Sostuvo que la partida del segundo avión es un "asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores", que lleva el diálogo con las autoridades en Venezuela, y destacó "la solidaridad que se dispara en nuestro país cuando hay una situación que afecta a un pueblo hermano".
"Después hay otra fase, que es que eso que se dona, que tiene que organizarse, llegue a destino, por una cuestión humanitaria y de transparencia", dijo Lazo en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).
"Todas las fuerzas están cooperando, pero yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática", advirtió. Y agregó: Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes que tiene una catástrofe como la que le sucedió. En ese marco, además, cambian las reglas de juego".
Costo de llegada
Ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos. Por lo tanto, a veces es hora de tomar calma, y esa definición la toma el Ministerio de Defensa Nacional; no la toma ninguna fuerza por su cuenta", finalizó.
La semana pasada partió un avión KC-130H Hércules de la Fuerza Aérea con el primer envío de ayuda humanitaria para Venezuela.