Suspenden partida de segundo vuelo humanitario a Venezuela por "cambio de reglas"

Segundo vuelo

Sostuvo que la partida del segundo avión es un "asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores", que lleva el diálogo con las autoridades en Venezuela, y destacó "la solidaridad que se dispara en nuestro país cuando hay una situación que afecta a un pueblo hermano".

"Después hay otra fase, que es que eso que se dona, que tiene que organizarse, llegue a destino, por una cuestión humanitaria y de transparencia", dijo Lazo en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

"Todas las fuerzas están cooperando, pero yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática", advirtió. Y agregó: Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes que tiene una catástrofe como la que le sucedió. En ese marco, además, cambian las reglas de juego".

Costo de llegada

Ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos. Por lo tanto, a veces es hora de tomar calma, y esa definición la toma el Ministerio de Defensa Nacional; no la toma ninguna fuerza por su cuenta", finalizó.

La semana pasada partió un avión KC-130H Hércules de la Fuerza Aérea con el primer envío de ayuda humanitaria para Venezuela.