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Mundo

escalada en el conflicto

Recrudecen combates: EEUU lanza nueva oleada de ataques e Irán responde con misiles

Mientras EEUU atacó objetivos sobre el estrecho de Ormuz, Irán hizo lo propio contra instalaciones y baterías de misiles estadounidenses en Kuwait.

EEUU aumentó sus ataques contra objetivos en Irán.

EEUU aumentó sus ataques contra objetivos en Irán.

 Sputnik
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El Comando Central de EEUU (Centcom) anunció el lunes el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra Irán. Al mismo tiempo, el Ejército iraní atacó sistemas de comunicaciones militares y un sistema antiaéreo Patriot, entre otros objetivos, en Kuwait, informó el canal de televisión Press TV.

"A las 4.45 p.m. de hoy (por el lunes), el Comando Central de EEUU inició la tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, bajo la dirección del Comandante en Jefe. Estos ataques continuarán infligiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermando su capacidad para atacar a civiles inocentes y buques mercantes en el Estrecho de Ormuz", escribió el Centcom el X.

Más temprano, el presidente estadounidense Donald Trump anunció poderosos ataques contra Irán para el lunes por la noche y este martes.

"Por ejemplo, los vamos a atacar con mucha fuerza esta noche y los vamos a atacar con fuerza mañana", dijo Trump en una entrevista con el locutor de radio Hugh Hewitt.

Irán ataca

Por su parte, el Ejército de Irán anunció que atacó sistemas de comunicaciones militares, depósitos de combustible, un sistema antiaéreo Patriot, una torre de control y un depósito de municiones de Estados Unidos en Kuwait.

"En respuesta a los repetidos ataques de EEUU, el Ejército iraní atacó con drones kamikaze sistemas de comunicaciones militares estadounidenses, depósitos de combustible, un sistema de defensa antiaérea Patriot, una torre de control y un depósito de municiones en Kuwait", comunicó el canal de televisión Press TV.

La cadena precisa que "la Armada de Irán lanzó misiles cruceros contra un buque hostil de EEUU en respuesta a los ataques con misiles contra una serie de instalaciones militares".

Reanudan hostilidades

Irán y EEUU reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

(Sputnik)

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