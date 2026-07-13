Recrudecen combates: EEUU lanza nueva oleada de ataques e Irán responde con misiles

"Por ejemplo, los vamos a atacar con mucha fuerza esta noche y los vamos a atacar con fuerza mañana", dijo Trump en una entrevista con el locutor de radio Hugh Hewitt.

Irán ataca

Por su parte, el Ejército de Irán anunció que atacó sistemas de comunicaciones militares, depósitos de combustible, un sistema antiaéreo Patriot, una torre de control y un depósito de municiones de Estados Unidos en Kuwait.

"En respuesta a los repetidos ataques de EEUU, el Ejército iraní atacó con drones kamikaze sistemas de comunicaciones militares estadounidenses, depósitos de combustible, un sistema de defensa antiaérea Patriot, una torre de control y un depósito de municiones en Kuwait", comunicó el canal de televisión Press TV.

La cadena precisa que "la Armada de Irán lanzó misiles cruceros contra un buque hostil de EEUU en respuesta a los ataques con misiles contra una serie de instalaciones militares".

Reanudan hostilidades

Irán y EEUU reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

(Sputnik)