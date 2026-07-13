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Mundial |

superó el "recorte"

Un uruguayo siguen en carrera para arbitrar la final del Mundial

La FIFA realizó un recorte de árbitros de cara a las semifinales del Mundial. Entre los elegidos para estar hasta el final, aparece Leodán González.

Leodán González con chances de dirigir la final del Mundial.

Leodán González con chances de dirigir la final del Mundial.
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El Mundial llega a su final, y tras quedar conformados los cuatro equipos semifinalistas del torneo, la FIFA dio a conocer los árbitros que continuarán en Estados Unidos y sueñan con ser parte de la gran final del torneo. Ledoán González es el único uruguayo que continúa.

Según informó la cuenta de X dedicada al arbitraje internacional, @ArbitroInteBlog, son trece los árbitros de todas las confederaciones (excepto Oceanía), que aún continúan en carrera. No hay árbitros de ninguno de los países semifinalistas (Francia, España, Argentina e Inglaterra).

Para destacar, que los tres jueces que impartieron justicia a la selección uruguaya durante la fase de grupos, integran este grupo. A su vez, luego de la designación para el choque entre Francia y España por las semifinales, el salvadoreño Iván Barton, no dirigirá ni la final ni el partido por el tercer puesto.

Los árbitros que siguen en el Mundial son los siguientes.

África

  • Jalal Jayed (Marruecos)

Asia

  • Alireza Faghani (Australia)
  • Adham Makhadmeh (Jordania)

Norteamérica

  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Ismail Elfath (Estados Unidos)

Sudamérica

  • Wilton Sampaio (Brasil)
  • Jesus Valenzuela (Venezuela)

Europa

  • Espen Eskas (Noruega)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Glenn Nyberg (Suecia)
  • João Pinheiro (Portugal)
  • Slavko Vincic (Eslovenia)

Los árbitros VAR que siguen en el Mundial

Además de los árbitros de campo, la FIFA decidió recortar a dieciocho los árbitros VAR que sueñan con dirigir la final. Entre lo más destacado, es la presencia de Leodán González quien ha tenido una gran cantidad de designaciones en este Mundial.

Sudamérica

  • Leodán González (Uruguay)
  • Nicolás Gallo (Colombia)
  • Juan Lara (Chile)
  • Hernán Mastrángelo (Argentina)
  • Juan Soto (Venezuela)

Asia

  • Khamis Al Marri (Qatar)

Norteamérica

  • Joe Dickerson (Estados Unidos)
  • Tatiana Guzman (Nicaragua)
  • Guillermo Pacheco (México)
  • Armando Villarreal (Estados Unidos)

Europa

  • Ivan Bebek (Croacia)
  • Jerome Brisard (Francia)
  • Carlos Del Cerro Grande (España)
  • Bastian Dankert (Alemania)
  • Marco Di Bello (Italia)
  • Jarred Gillett (Inglaterra)
  • Dennis Higler (Países Bajos)
  • Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

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