El Partido Nacional (PN) acusó al gobierno del presidente Yamandú Orsi de pretender “destruir el legado del Gobierno de la Coalición Republicana y el Presidente Lacalle Pou”, por su decisión de rescindir el contrato con la empresa española Cardama encargada de construir las patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
se defienden
Blancos acusan al gobierno de pretender "destruir el legado de la coalición y Lacalle Pou"
Sostienen los blancos que se trata de una “decisión política” adoptada por el gobierno, que “desconoce un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista”.