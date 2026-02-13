Hacete socio para acceder a este contenido

Política

se defienden

Blancos acusan al gobierno de pretender "destruir el legado de la coalición y Lacalle Pou"

Sostienen los blancos que se trata de una “decisión política” adoptada por el gobierno, que “desconoce un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista”.

Blancos afirman que rescisión del contrato es decisión política.

 Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Nacional (PN) acusó al gobierno del presidente Yamandú Orsi de pretender “destruir el legado del Gobierno de la Coalición Republicana y el Presidente Lacalle Pou”, por su decisión de rescindir el contrato con la empresa española Cardama encargada de construir las patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.

Tras la decisión, anunciada este viernes luego de la reunión del Consejo de Ministros, el directorio blanco emitió una declaración en la que “rechaza enfáticamente la decisión anunciada por el Gobierno de rescindir el contrato hacia la concreción de las Patrulleras Oceánicas”. Y sostiene que esta “responde a un objetivo político que tiene el Frente Amplio desde su asunción -sin miramientos del interés nacional-, que sólo pretende destruir el legado del Gobierno de la Coalición Republicana y el Presidente Lacalle Pou”.

Sostienen los blancos que se trata de una “decisión política”, que “desconoce un procedimiento ajustado a derecho y cuyo avance está a la vista”.

Sin patrulleras

Afirman que se trata de “una decisión absolutamente irresponsable porque privará al país de un instrumento que la Armada Nacional aguarda desde hace 20 años y que el Frente Amplio no supo resolver en 15 años de Gobierno”.

Para el directorio nacionalista “esta decisión puede producir graves consecuencias para nuestro país, por el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a nuestra credibilidad jurídica, privándonos de estas patrulleras imprescindibles para el resguardo de nuestra soberanía marítima”.

Finalmente, reitera su “más amplio respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa” durante el pasado Gobierno de la Coalición multicolor y lamenta, “como uruguayos, esta penosa decisión de fines exclusivamente políticos”.

La decisión de rescindir el contrato con Cardama fue anunciada este viernes por el presidente Yamandú Orsi tras constatarse "incumplimientos graves" vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo.

