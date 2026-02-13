Blancos acusan al gobierno de pretender "destruir el legado de la coalición y Lacalle Pou"

Sin patrulleras

Afirman que se trata de “una decisión absolutamente irresponsable porque privará al país de un instrumento que la Armada Nacional aguarda desde hace 20 años y que el Frente Amplio no supo resolver en 15 años de Gobierno”.

Para el directorio nacionalista “esta decisión puede producir graves consecuencias para nuestro país, por el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a nuestra credibilidad jurídica, privándonos de estas patrulleras imprescindibles para el resguardo de nuestra soberanía marítima”.

Finalmente, reitera su “más amplio respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa” durante el pasado Gobierno de la Coalición multicolor y lamenta, “como uruguayos, esta penosa decisión de fines exclusivamente políticos”.

La decisión de rescindir el contrato con Cardama fue anunciada este viernes por el presidente Yamandú Orsi tras constatarse "incumplimientos graves" vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo.