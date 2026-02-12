Renunció presidente de la Comisión Disciplinaria por resolución de AUF que "vulnera derechos"

"Es una obligación nuestra transmitir y argumentar los fallos, eso le da transparencia a toda la gestión", manifestó Álvaro Queijo. Agregó no saber de dónde salió la resolución pero "entendía que había que cumplirla o dar un paso al costado".

Fuerte crítica a la AUF

"No comprendo el fundamento que tuvieron. Buscan intervenir y menoscabar la función del tribunal en la medida de que nosotros no pudiésemos comunicarnos con la prensa. Tenemos el derecho y la obligación de estar en contacto con la prensa, sin excedernos de las competencias que nosotros tenemos", sostuvo el ex presidente de la Comisión Disciplinaria.

Queijo aclaró no saber cuál era la intención de la medida, pero que estaba dirigida a todos los tribunales por lo que cree que hay una intención de "tener un criterio unitario y que la única voz que se sienta sea la de la dirección de AUF. Ellos tienen la legitimidad de la representación pero esta ordenanza excede las facultades de las autoridades".

Durante la entrevista, explicó que el Departamento de Comunicación de la AUF "puede determinar como uno tiene que responderle a la prensa, lo que corresponde y lo que no corresponde".

A su vez, leyó parte del documento con la resolución (que fue firmada por este departamento) en el que determinan que los integrantes del Comité Ejecutivo "pueden inmiscuirse en tareas específicas del tribunal", pero ellos no pueden tener injerencia en "otras temáticas que no sean específicamente las nuestras".