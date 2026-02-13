Promesa de una gran noche carnavalera se vivirá este viernes en el Teatro de Verano, cuando cuatros conjuntos que dejaron sensaciones más que positivas, se presenten en la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval, con el objetivo de abrochar su lugar en las finales.
que noche nos espera
Carnaval: dos candidatos en sus categorías y el mejor texto de murga actuarán en el Teatro de Verano
Tabú (Revista), Diablos Verdes (Murga), Cayó La Cabra (Murga) y Caballeros (Parodistas), actuarán en la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval.