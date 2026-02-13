Hacete socio para acceder a este contenido

que noche nos espera

Carnaval: dos candidatos en sus categorías y el mejor texto de murga actuarán en el Teatro de Verano

Tabú (Revista), Diablos Verdes (Murga), Cayó La Cabra (Murga) y Caballeros (Parodistas), actuarán en la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Promesa de una gran noche carnavalera se vivirá este viernes en el Teatro de Verano, cuando cuatros conjuntos que dejaron sensaciones más que positivas, se presenten en la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval, con el objetivo de abrochar su lugar en las finales.

  • 20:30 - Tabú (Revista)
  • 21:45 - Diablos Verdes (Murga)
  • 23:00 - Cayó La Cabra (Murga)
  • 00:10 - Caballeros (Parodistas)

Conjuntos que subirán al Teatro de Verano

Tabú (Revista)

Es una de las candidatas para repetir el título de la categoría. Tuvieron una muy buena primera rueda, pero deberán ajustar ciertos detalles textuales para poder lograr la mayor efectividad. Tiene una rival que dejó la vara muy alta, por lo que se avecina una hermosa recta final.

Diablos Verdes (Murga)

La histórica murga de La Teja tuvo una correcta primera rueda en la que presentó un espectáculo bueno pero con altibajos en materia de textos. La categoría murga está que arde y Diablos Verdes subirá esta noche buscando poner su nombre entre las candidatas a meterse en las finales.

Cayó La Cabra (Murga)

Es uno de los mejores textos de la categoría, con un espectáculo que en su globalidad es muy bueno. Hoy deberá volver a demostrar todo lo positivo para dar un paso importante para estar en las finales.

Caballeros (Parodistas)

En una categoría con un nivel bajo en comparación a otros años, Caballeros logró completar una buena primera rueda. Tiene una de las dos mejores parodias de este Carnaval que es la vida de El Sabalero, con una actuación brillante de Aldo Martínez.

