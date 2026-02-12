Docente sumariada en la administración Lacalle Pou, será indemnizada con US$ 10.000

Esto llevó a que la directora del centro presentara una nota en ANEP requiriendo asesoramiento ante una presunta situación "irregular". A raíz de esto el Consejo de Educación Secundaria comenzó una investigación administrativa que derivó en un sumario. Si bien un instructor recomendó que se realice sin aplicar medidas cautelares, la nueva administración de ANEP —con el hoy senador colorado Robert Silva a la cabeza— resolvió separarla de su cargo y retener un 50% de su sueldo a partir de setiembre de 2020. Durante este proceso se le atribuyó "violación del principio de laicidad y prohibición de proselitismo".

Poco más de un año después el sumario fue archivado sin atribución de responsabilidad. Según manifestó la mujer en su demanda, este proceso "careció de la más mínima justificación" y afectó su "derecho al honor y al reconocimiento de la dignidad, desmantelando su imagen pública ante la comunidad educativa donde se desempeña y el entorno social". Aseguró que esto la expuso a apremios económicos y a un daño moral evidente.

"Se creó un marco de exposición pública de condena a través de diversos medios de comunicación que se hicieron eco de los hechos, lo que supuso un ataque a su imagen como profesional de la educación", manifestó. Y concluyó con que existió un "proceder negligente con una intención explícita" de mantenerla alejada de su función. Pidió que se la indemice con US$ 50.000 por daño moral. Si bien la Justicia haría lugar a su reclamo, el monto fue mucho menor.

Tribunal de Apelaciones

El juez Alejandro Martínez de las Heras falló a favor de la docente. "Claramente, al haberse dispuesto la adopción de medidas cautelares en contraposición a lo informado por el funcionario instructor determina un exceso manifiesto en el ejercicio de la potestad disciplinaria", determinó en la sentencia a la que accedió El País. Además, señaló la existencia de una "actuación ilegítima por vulneración del derecho humano de libertad de expresión y de pensamiento".

Por último, previo a determinar el monto de la condena, remarcó que la conducta de ANEP también se vulneró el derecho de libertad sindical.

Para De las Heras, el daño moral causado debía ser indemnizado con US$ 18.000 (aunque luego un Tribunal de Apelaciones lo reduciría aún más). Para esta cifra tuvo en cuenta aspectos como la "la lesión al honor, la dignidad, la reputación, la estabilidad laboral, inseguridad económica, estrés generado, humillación pública, repercusión mediática".

Finalmente, el Tribunal Apelaciones Civil de 1er Turno le dio parte de la razón, entendiendo que lo fijado por el juez "resulta excesivo" y redujo la condena final a US$ 10.000. "La repercusión mediática que pudo haber tenido el hecho, en los medios de prensa y redes sociales, no le es enteramente imputable a la demandada", concluyeron los ministros en la sentencia.