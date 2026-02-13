Hacete socio para acceder a este contenido

Política Castaingdebat | garantía | Cardama

Palabras del exministro de Defensa

"A nosotros nos deberían procesar por nabos", dijo Castaingdebat por aceptar la garantía trucha de Cardama

"No hay discusión de que la garantía -de EuroCommerce- era un desastre", reconoció el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat.

Exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Simón López Ortega

El exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, fue entrevistado el miércoles pasado en el programa Desayunos Informales de Canal 12, y el tema excluyente fue el cúmulo de irregularidades e incumplimientos del astillero Cardama respecto al contrato firmado por el Estado uruguayo -durante la anterior administración- para la construcción de dos OPV.

La aceptación de la garantía trucha durante su gestión

El exministro reconoció que “estaba mal” la garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce LTD presentada por Cardama -después de 11 meses de prórrogas dispuestas bajo su gestión ministerial, sin expedientes administrativos ni contraprestaciones para el Estado uruguayo-, y que ese punto ya está "laudado". "A esta altura no hay discusión de que esta garantía era un desastre", afirmó Castaingdebat.

Sobre las responsabilidades que le corresponderían a él, al exsubsecretario de Defensa Fabián Martínez y al exdirector de Recursos Financieros de la cartera Damián Galó, apuntó: "Capaz que si en el código penal existiera la figura de nabo, a nosotros nos tendrían que procesar por nabos".

Responsabilidades por los atrasos en la construcción de las OPV

Al igual que su antecesor en el cargo (Javier García), el extitular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), justificó los atrasos constructivos del astillero vigués, debido a la incertidumbre que generó la conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi el 22 de octubre del año pasado cuando anunció el inicio de “acciones para rescindir el contrato”, debido a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”, tras constatar que la garantía de fiel cumplimiento del contrato era trucha, tal como lo reconoció el propio Castaingdebat y lo que a la postre resultó la punta de lanza para la rescisión anunciada este viernes.

Por otra parte, la defensa que intentan desplegar los exministros de Defensa se da de bruces con lo señalado por el diputado nacionalista Gabriel Gianoli que, tras visitar el astillero ubicado en Vigo en noviembre de 2025, acreditó que la construcción seguía "en marcha" y mostraba “avances significativos”.

Esto último fue plenamente controvertido por la auditoría que el MDN le encomendó a la certificadora belga, Bureau Veritas.

¿Cardama no sabía que se trataba de un buque militar?

Por último, y aunque parezca irónico, el exministro apuntó a que los incumplimientos en los planos (que nunca fueron aprobados de forma definitiva), en la presentación del proyecto técnico, del permiso de construcción para cumplir con la normativa de bandera uruguaya, los problemas de diseño y de espesor de las chapas de los buques navales (correspondientes a un buque tipo OPV), fueron responsabilidad de la actual administración por no haber enviado el 1° de marzo de 2025 a los inspectores de la Armada Nacional, para que estos supervisen el proyecto y hagan las correcciones correspondientes.

Además, responsabilizó al actual gobierno de no informar al astillero de que los encomendados por el Estado uruguayo se trataban de buques militares (y no civiles como estaba construyendo Cardama), algo que ni el propio Mario Cardama se atrevió a cuestionar, ya que está bien detallado en el contrato firmado en diciembre de 2023.

De hecho, entre los proveedores bien conocidos por Castaingdebat se encontraban la española Escribano, para el arma que montaría el buque, y la danesa Terma, para la suite de sistemas electrónicos y de combate.

