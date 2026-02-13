Hacete socio para acceder a este contenido

Política gobierno | Orsi | patrulleras

Tras la rescisión con Cardama

Las opciones que maneja el gobierno para adquirir patrulleras oceánicas

El presidente Yamandú Orsi dijo que existen “cuatro o cinco opciones” en análisis y que ya mantuvo “alguna reunión” con países y astilleros públicos y privados.

El presidente Yamandú Orsi maneja varias opciones para adquirir patrulleras oceánicas.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Tras anunciar la rescisión del contrato con el astillero Cardama, el presidente Yamandú Orsi adelantó que ya mantuvo reuniones con algunos países, astilleros -públicos y privados- y potenciales proveedores y que continuará con nuevos encuentros para analizar nuevas opciones para la adquisición de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.

Gobierno mantuvo reuniones con astilleros de varios países

Orsi subrayó que el gobierno ya avanzó en una agenda de reuniones para evaluar nuevas opciones. “Estamos explorando, por supuesto, patrulleras oceánicas del mismo porte o similar, con algunas otras alternativas u otros países que están elaborando”, anunció el mandatario.

Detalló que existen “cuatro o cinco opciones” en análisis y que ya mantuvo “alguna reunión” con países y astilleros -tanto públicos como privados- que fabrican este tipo de embarcaciones, y que se prevén nuevos encuentros en los próximos días.

El presidente mencionó que entre los países analizados figuran Colombia, Corea del Sur, India y Francia; a lo que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, añadió España.

Otras opciones para la vigilancia costera

Por otra parte, Orsi indicó que se evalúan "herramientas complementarias" para las tareas de vigilancia costera, como lanchas rápidas, y ofrecimientos de otros Estados para una solución intermedia, entre ellos uno proveniente de Estados Unidos, indicó.

