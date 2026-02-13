Tras anunciar la rescisión del contrato con el astillero Cardama, el presidente Yamandú Orsi adelantó que ya mantuvo reuniones con algunos países, astilleros -públicos y privados- y potenciales proveedores y que continuará con nuevos encuentros para analizar nuevas opciones para la adquisición de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
Las opciones que maneja el gobierno para adquirir patrulleras oceánicas
El presidente Yamandú Orsi dijo que existen “cuatro o cinco opciones” en análisis y que ya mantuvo “alguna reunión” con países y astilleros públicos y privados.