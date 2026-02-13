Las opciones que maneja el gobierno para adquirir patrulleras oceánicas

El presidente mencionó que entre los países analizados figuran Colombia, Corea del Sur, India y Francia; a lo que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, añadió España.

Otras opciones para la vigilancia costera

Por otra parte, Orsi indicó que se evalúan "herramientas complementarias" para las tareas de vigilancia costera, como lanchas rápidas, y ofrecimientos de otros Estados para una solución intermedia, entre ellos uno proveniente de Estados Unidos, indicó.