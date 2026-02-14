Con cambios, Nacional recibe a Racing en el Gran Parque Central

Con respecto a ese partido, Jadson Viera no podrá contar con Juan Cruz de los Santos, desgarrado, mientras que Nicolás López con una dolencia lumbar volverá a ser preservado. El Diente entrenó casi toda la semana con normalidad menos un día. Así las cosas, el entrenador prefirió mantenerlo al margen para una mejor recuperación.

Las pruebas de Viera

Esto llevó a que el DT probara varias opciones en la semana, incluso alternando en los tácticos con los juveniles Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez como opciones para ir de arranque. Maximiliano Silvera se metió en la ofensiva.

De esta forma el once probable es con: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Christian Oliva y Luciano Boggio, Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Gonzalo Carneiro volverá a estar a la orden como opción de recambio, mientras que Agustín Rogel y Camilo Cándido, los últimos en integrarse al plantel, tendrán una semana más de puesta a punto y no serán convocados.

Racing necesita sumar

Racing llega a este partido tras caer 4-2 con Deportivo Maldonado en el Osvaldo Roberto, duelo donde mostró varios problemas defensivos.

Los dirigidos por Cristian Chambian realizarán algunos cambios pensando en un choque que puede ser bisagra en el alza en su rendimiento.

El duelo será arbitrado por Javier Feres, acompañado desde las bandas por Héctor Bergaló, Matías Rodríguez. El cuarto será Federico Arman y en el VAR actuarán Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.