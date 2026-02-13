Luego de tensas reuniones, AUF cortó transmisión del fútbol uruguayo por AntelTV.

La empresa Tenfield (quien se quedó con la licitación por el streaming) llegó a un acuerdo con Antel a finales del 2025 para transmitir las señales de VTV y VTV Plus a través de AntelTV. De manera gratuita, los usuarios de Antel pueden acceder a presenciar los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el Carnaval y todo lo que se emite a través de estas señales.