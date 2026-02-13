Luego de tensas reuniones, AUF cortó transmisión del fútbol uruguayo por AntelTV.

El fútbol uruguayo atraviesa momentos de tensión producto de desacuerdos entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo que ha llevado a que los contratos por los derechos de televisión del fútbol uruguayo hasta el momento no se hayan firmado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La empresa Tenfield (quien se quedó con la licitación por el streaming) llegó a un acuerdo con Antel a finales del 2025 para transmitir las señales de VTV y VTV Plus a través de AntelTV. De manera gratuita, los usuarios de Antel pueden acceder a presenciar los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el Carnaval y todo lo que se emite a través de estas señales.
En medio de la tensión entre la AUF y Tenfield, la primera fecha del Torneo Apertura se transmitió de manera gratuita a través de AntelTV. Luego de reuniones muy tensas a lo largo de la semana, la AUF prohibió a la empresa emitir los partidos de forma gratuita.
El choque con la AUF
Este viernes comenzó la segunda fecha del Torneo Apertura la cuál ya no puede verse de forma gratuita por AntelTV. Al ingresar a la señal de VTV Plus, aparece un cartel que dice: "Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo, a través de Antel, en su señal de VTV Plus".
De esta manera, los partidos de la segunda fecha pueden observarse a través de los cableoperadores del país con transmisión de Directv o por Disney+ con transmisión de ESPN.