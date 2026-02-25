Hacete socio para acceder a este contenido

Empresariales premio |

Reconocimiento

Nissan Kicks fue elegida como la "SUV y Truck del Año" en 2026

El premio fue otorgado por la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil en la 22ª edición de los Reconocimientos FIPA.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA) distinguió al nuevo Nissan Kicks como “SUV y Truck del Año” en los Reconocimientos FIPA 2026. La SUV fue elegida por mayoría en una votación directa de los 86 periodistas de 21 países del continente que integran FIPA, basándose en la expectativa profesional del modelo para el ciclo 2026.

“El galardón que recibió el nuevo Nissan Kicks refleja la solidez de su propuesta y refuerza nuestro compromiso con acercar al público local los últimos lanzamientos del portafolio de la marca”, sostuvo Andrés Ciccariello, gerente comercial de Nissan Uruguay.

La renovación del Nissan Kicks incorporó un amplio espacio interior, una motorización renovada, un sistema de entretenimiento avanzado y un importante set de tecnologías de asistencia a la conducción. Además, presenta un diseño exterior completamente actualizado, con líneas más robustas y modernas, iluminación 100% LED y llantas de aleación de hasta 19 pulgadas desarrolladas exclusivamente para el modelo.

El interior fue diseñado para maximizar el confort y la habitabilidad, con asientos con tecnología Zero Gravity que ofrecen mejor sostén y reducen la fatiga en viajes largos. A esto se suma una experiencia tecnológica de última generación, con pantallas digitales de hasta 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para smartphones y, según versión, sistema de audio premium Bose y techo solar panorámico, que aporta mayor luminosidad y sensación de amplitud en la cabina.

Su rendimiento es potenciado por su motor 1.0 turbo con transmisión DCT de doble embrague, que entrega 114 HP y 200 Nm de torque, asegurando una respuesta ágil y eficiente tanto en ciudad como en ruta, con una conducción suave y sin pérdida de potencia.

Para una mejor optimización del espacio, su amplio baúl de 470 litros implementa el sistema Flexible Board, que incorpora un compartimento oculto bajo el piso y permite configurar una superficie totalmente plana para facilitar la carga.

En cuanto a la seguridad, el nuevo Kicks ofrece seis airbags y el Escudo de Seguridad Nissan, con 17 tecnologías de asistencia y protección. Entre ellas se encuentran la alerta inteligente de atención del conductor, el control de crucero inteligente, el monitor de visión periférica 360°, el asistente de frenado de emergencia con detección de peatones, la asistencia de abandono de carril, el frenado automático trasero de emergencia, la detección de objetos en movimiento y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de sistema Isofix para asientos infantiles.

El nuevo Nissan Kicks llegó a Uruguay el pasado mes de diciembre de la mano de Santa Rosa, que representa a la marca en el país, y está disponible desde US$ 34.990.

Para conocer más sobre este y los demás modelos de la marca se puede ingresar a su sitio web https://www.nissan.com.uy/ o visitar los locales de la red de concesionarios Nissan de todo el país.

