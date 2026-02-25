Nissan Kicks fue elegida como la "SUV y Truck del Año" en 2026

El interior fue diseñado para maximizar el confort y la habitabilidad, con asientos con tecnología Zero Gravity que ofrecen mejor sostén y reducen la fatiga en viajes largos. A esto se suma una experiencia tecnológica de última generación, con pantallas digitales de hasta 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para smartphones y, según versión, sistema de audio premium Bose y techo solar panorámico, que aporta mayor luminosidad y sensación de amplitud en la cabina.

Su rendimiento es potenciado por su motor 1.0 turbo con transmisión DCT de doble embrague, que entrega 114 HP y 200 Nm de torque, asegurando una respuesta ágil y eficiente tanto en ciudad como en ruta, con una conducción suave y sin pérdida de potencia.

Para una mejor optimización del espacio, su amplio baúl de 470 litros implementa el sistema Flexible Board, que incorpora un compartimento oculto bajo el piso y permite configurar una superficie totalmente plana para facilitar la carga.

En cuanto a la seguridad, el nuevo Kicks ofrece seis airbags y el Escudo de Seguridad Nissan, con 17 tecnologías de asistencia y protección. Entre ellas se encuentran la alerta inteligente de atención del conductor, el control de crucero inteligente, el monitor de visión periférica 360°, el asistente de frenado de emergencia con detección de peatones, la asistencia de abandono de carril, el frenado automático trasero de emergencia, la detección de objetos en movimiento y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de sistema Isofix para asientos infantiles.

El nuevo Nissan Kicks llegó a Uruguay el pasado mes de diciembre de la mano de Santa Rosa, que representa a la marca en el país, y está disponible desde US$ 34.990.

Para conocer más sobre este y los demás modelos de la marca se puede ingresar a su sitio web https://www.nissan.com.uy/ o visitar los locales de la red de concesionarios Nissan de todo el país.