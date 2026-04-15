En el año que celebra su 20° aniversario en Uruguay, Grupo Bimbo resolvió desarrollar, en alianza con Techo y en el marco de su programa Buen Vecino, la construcción de un merendero comunitario en Barros Blancos, próximo a su centro de ventas. El objetivo de la acción fue generar un espacio digno y seguro donde cuidar la nutrición y brindar contención educativa a los niños y a las niñas de la comunidad.
Compromiso solidario
Bimbo construye un merendero comunitario junto a Techo en su 20° aniversario
Cien líderes de la compañía Bimbo participaron en la iniciativa solidaria, en el marco de su programa Buen Vecino.