Bimbo construye un merendero comunitario junto a Techo en su 20° aniversario

Este año, ambas organizaciones trabajaron en la construcción del merendero comunitario de Barros Blancos, en una acción que alcanza a más de 100 niños.

“Es un orgullo celebrar nuestra presencia desde hace 20 años en el mercado uruguayo con una iniciativa que no solo fortalece a nuestro equipo de trabajo, sino que también genera un impacto positivo en la comunidad. Agradecemos el apoyo de Techo y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes personifican nuestros valores solidarios, de eficiencia y mejora continua”, señaló Nelson Venegas, gerente general de Bimbo Uruguay.

En tanto, Alejandro Mirci, gerente general de Negocios Congelados, destacó la importancia de seguir construyendo alianzas que potencien el impacto social de la compañía. “Es muy valioso poder sumarnos a este tipo de iniciativas, que acercan soluciones concretas a las comunidades y refuerzan el propósito de Grupo Bimbo de seguir alimentando un mundo mejor”, aseveró.

En su 20° aniversario en el país, Grupo Bimbo reafirma su filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.