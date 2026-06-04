OMODA-JAECOO lanza la preventa de la nueva SUV eléctrica OMODA E5 2027

Su motor eléctrico de 155 Kw (208 Hp) y 288 Nm de torque entrega una respuesta inmediata, y sus tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) permiten al OMODA E5 2027 adaptarse a diferentes estilos de manejo y situaciones.

Su diseño incorpora una silueta de SUV-fastback, un frente minimalista con faros angulares y un perfil que fluye sin interrupciones desde el capó hasta el alerón trasero fijo integrado. Estos elementos le otorgan al vehículo una estética dinámica y elegante. Asimismo, tiene un baúl de 370 litros, con apertura eléctrica en las variantes Luxury.

En el interior, cuenta con un tablero digital y una pantalla central que en las versiones superiores es de 15,6”, mediante la que se puede hacer uso de la cámara panorámica 540° para maniobrar el vehículo con la mayor precisión y disfrutar de las funciones de conectividad de Apple CarPlay y Android Auto.

Además, las OMODA E5 2027 Luxury integran un sistema de audio de ocho altavoces y carga inalámbrica de 50W para mantenerse conectado durante todo el día.

Maximizando el confort en el habitáculo, los asientos delanteros incluyen calefacción, ventilación y función de masaje para el conductor en ambas Luxury. A su vez, el climatizador bizona incorpora filtro PM0.3 en todas las opciones de equipamiento, filtrando así partículas incluso más finas que las que bloquea un barbijo N95.

El modelo también incluye siete airbags distribuidos en posición frontal, lateral, de cortina y central, que son complementados por 20 sistemas avanzados de asistencia (ADAS) en la versión tope de gama, para brindar un completo paquete de seguridad.

En cuanto a la garantía, las tres versiones ofrecen una cobertura de 5 años o 150.000 km para el vehículo, mientras que la batería cuenta con una garantía de 8 años o 150.000 km

La OMODA E5 2027 ya se encuentra en preventa en Uruguay en sus variantes Comfort Std Range, Luxury Std Range y Luxury Long Range, con precios de US$ 26.990, US$ 28.990 y US$ 31.990, respectivamente.

Para conocer más sobre el modelo, reservar una unidad, agendar un test drive, o consultar condiciones de financiación, se puede ingresar a https://www.omodajaecoo.com.uy/.