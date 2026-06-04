Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Empresariales OMODA | preventa | Uruguay-

430 kilómetros de autonomía

OMODA-JAECOO lanza la preventa de la nueva SUV eléctrica OMODA E5 2027

La OMODA E5 2027 ya se encuentra en preventa en Uruguay en sus variantes Comfort Std Range, Luxury Std Range y Luxury Long Range, con precios de US$ 26.990, US$ 28.990 y US$ 31.990, respectivamente.

OMODA E5
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Ampliando su oferta local con las últimas novedades, OMODA-JAECOO, representada en Uruguay por Santa Rosa, comenzó la preventa de la OMODA E5 2027, una SUV 100% eléctrica diseñada para adaptarse tanto a la dinámica de la ciudad como a trayectos de media distancia, con una autonomía de hasta 430 km.

El modelo está disponible en las versiones Comfort Std Range, Luxury Std Range y Luxury Long Range, teniendo las primeras dos una batería de 50 kWh y asegurando una autonomía de hasta 350 kilómetros (WLTP), mientras que la tercera incorpora una batería de 60 kWh que eleva esa cifra hasta los 430 kilómetros.

Las tres cuentan con carga rápida, mediante un puerto CCS2, que logra pasar del 20% al 80% de carga en 26 minutos.

Su motor eléctrico de 155 Kw (208 Hp) y 288 Nm de torque entrega una respuesta inmediata, y sus tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) permiten al OMODA E5 2027 adaptarse a diferentes estilos de manejo y situaciones.

Su diseño incorpora una silueta de SUV-fastback, un frente minimalista con faros angulares y un perfil que fluye sin interrupciones desde el capó hasta el alerón trasero fijo integrado. Estos elementos le otorgan al vehículo una estética dinámica y elegante. Asimismo, tiene un baúl de 370 litros, con apertura eléctrica en las variantes Luxury.

En el interior, cuenta con un tablero digital y una pantalla central que en las versiones superiores es de 15,6”, mediante la que se puede hacer uso de la cámara panorámica 540° para maniobrar el vehículo con la mayor precisión y disfrutar de las funciones de conectividad de Apple CarPlay y Android Auto.

Además, las OMODA E5 2027 Luxury integran un sistema de audio de ocho altavoces y carga inalámbrica de 50W para mantenerse conectado durante todo el día.

Maximizando el confort en el habitáculo, los asientos delanteros incluyen calefacción, ventilación y función de masaje para el conductor en ambas Luxury. A su vez, el climatizador bizona incorpora filtro PM0.3 en todas las opciones de equipamiento, filtrando así partículas incluso más finas que las que bloquea un barbijo N95.

El modelo también incluye siete airbags distribuidos en posición frontal, lateral, de cortina y central, que son complementados por 20 sistemas avanzados de asistencia (ADAS) en la versión tope de gama, para brindar un completo paquete de seguridad.

En cuanto a la garantía, las tres versiones ofrecen una cobertura de 5 años o 150.000 km para el vehículo, mientras que la batería cuenta con una garantía de 8 años o 150.000 km

La OMODA E5 2027 ya se encuentra en preventa en Uruguay en sus variantes Comfort Std Range, Luxury Std Range y Luxury Long Range, con precios de US$ 26.990, US$ 28.990 y US$ 31.990, respectivamente.

Para conocer más sobre el modelo, reservar una unidad, agendar un test drive, o consultar condiciones de financiación, se puede ingresar a https://www.omodajaecoo.com.uy/.

Temas

Te puede interesar