Ese crecimiento se refleja en sus resultados, ya que en julio de 2025 alcanzó 28.023 unidades vendidas, lo que representa un 38,8% más que el mismo mes del año anterior y un crecimiento mensual del 3,8%. En apenas 27 meses desde su lanzamiento, la marca ya acumula más de 600.000 vehículos comercializados en 44 mercados, consolidando su proyección global.
Innovación y sostenibilidad
Omoda & Jaecoo refuerza su liderazgo global con más de 600.000 vehículos vendidos
La marca global Omoda & Jaecoo, representada en Uruguay por Santa Rosa, consolida su liderazgo en el mercado automotriz internacional con hitos que marcan un antes y un después en la industria.