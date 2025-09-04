Omoda & Jaecoo refuerza su liderazgo global con más de 600.000 vehículos vendidos

Dentro de su portafolio de productos, dos modelos marcan la diferencia. El Omoda 5, primer vehículo global de la marca, fue incluido en el Top 10 de los autos más populares del portal europeo Superauto.pl, gracias a su diseño “Art in Motion”, su perfil CROSS SUV y la incorporación de tecnologías futuristas como la doble pantalla digital, el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) 4.0 con 17 funciones y la cámara 360°.

Por su parte, Jaecoo 7, una SUV elegante y todoterreno, se posiciona frente a marcas tradicionales, ofreciendo siete modos de conducción, con un 80% de carrocería de acero de alta resistencia, 19 sistemas ADAS de asistencia a la conducción, mayor rigidez estructural y seguridad pasiva, con resistencia de techo superior.

En Uruguay, Santa Rosa acompaña este crecimiento global con la llegada de los modelos Omoda C5, Omoda E5, Jaecoo 6 y Jaecoo 7. Estos vehículos combinan diseño, tecnología y seguridad de nivel internacional, acercando al mercado local lo mejor de la nueva generación automotriz y consolidando a la marca como un referente del futuro de la movilidad.

