Empresariales Omoda & Jaecoo | Santa Rosa | vehículos

Innovación y sostenibilidad

Omoda & Jaecoo refuerza su liderazgo global con más de 600.000 vehículos vendidos

La marca global Omoda & Jaecoo, representada en Uruguay por Santa Rosa, consolida su liderazgo en el mercado automotriz internacional con hitos que marcan un antes y un después en la industria.

Ese crecimiento se refleja en sus resultados, ya que en julio de 2025 alcanzó 28.023 unidades vendidas, lo que representa un 38,8% más que el mismo mes del año anterior y un crecimiento mensual del 3,8%. En apenas 27 meses desde su lanzamiento, la marca ya acumula más de 600.000 vehículos comercializados en 44 mercados, consolidando su proyección global.

El desempeño también se ve respaldado por su reconocimiento internacional. La compañía matriz ingresó en el ranking Fortune Global 500, ocupando el puesto 233°, con ingresos de casi US$ 60.000 millones, y convirtiéndose en el fabricante automotriz que más posiciones ascendió en 2025. A esto se suma otro hito, logrando la exportación acumulada de 5 millones de unidades, lo que la posiciona como la primera automotriz china en lograrlo.

En cuanto a la innovación y sostenibilidad, la marca avanza bajo el concepto “Born Global, Born Green”, priorizando el desarrollo sostenible, la utilización de energías limpias y la reducción de emisiones. Gracias a ese compromiso fue reconocida en el Fortune China ESG Impact List y en la Forbes Sustainability List, además de posicionarse en Europa como la marca de mayor crecimiento en 2025, impulsada por su tecnología híbrida y eléctrica de vanguardia.

Dentro de su portafolio de productos, dos modelos marcan la diferencia. El Omoda 5, primer vehículo global de la marca, fue incluido en el Top 10 de los autos más populares del portal europeo Superauto.pl, gracias a su diseño “Art in Motion”, su perfil CROSS SUV y la incorporación de tecnologías futuristas como la doble pantalla digital, el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) 4.0 con 17 funciones y la cámara 360°.

Por su parte, Jaecoo 7, una SUV elegante y todoterreno, se posiciona frente a marcas tradicionales, ofreciendo siete modos de conducción, con un 80% de carrocería de acero de alta resistencia, 19 sistemas ADAS de asistencia a la conducción, mayor rigidez estructural y seguridad pasiva, con resistencia de techo superior.

En Uruguay, Santa Rosa acompaña este crecimiento global con la llegada de los modelos Omoda C5, Omoda E5, Jaecoo 6 y Jaecoo 7. Estos vehículos combinan diseño, tecnología y seguridad de nivel internacional, acercando al mercado local lo mejor de la nueva generación automotriz y consolidando a la marca como un referente del futuro de la movilidad.

Para obtener más información sobre la marca, se puede visitar la web www.omodajaecoo.com.uy o seguir a @omodajaecoo.uy en redes sociales

