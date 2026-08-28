El sábado habrá una muestra de comida típica y arte palestino en AUTE

El intercambio artístico será combinado “con una degustación de las delicias de la comida tradicional palestina” que incluso contará con “muchos platos típicos que proporciona la Embajada de Palestina”, explicó Mirza.

Según publicó la Embajada en Instagram dentro del menú está el conocido Falafel con Hummus, que se acompaña con salsa tahini y tomate especial. Por otro lado está el Qallayeh, que consiste en tomates fritos con aceite de oliva y ajo. El Emfarrakeh, hecho a base de papa, huevo y perejil con un toque de aceite de oliva. Por último, está el Mshat, preparado con Coliflor, huevo y hierbas verdes.

La Sra Lujain Jallad, esposa del embajador, y funcionarios de la Embajada realizaron el jueves un taller gastronómico para explicar la preparación de algunos platos típicos a una delegación de la Coordinación por Palestina.

“Se trata de una introducción a la comida típica, y explicar los ingredientes, la forma de preparación, y no solamente degustarlos”, expresó Mirza. “En mi caso, como en el de otros, con mi familia siempre compartimos comida árabe”, dijo.

Poner el tema sobre la mesa

“Esta es una forma diferente de poner de nuevo al pueblo palestino en el centro de la agenda pública”, resaltó. Muchas veces “en los medios de comunicación hegemónicos lo que está pasando en Gaza pasa a un tercer o cuarto lugar” y para la sociedad “pareciera que ya está todo encaminado y sucede todo lo contrario”, destacó. “El genocidio por goteo continúa y la virulencia de los colonos en Cisjordania con el respaldo del del ejército sionista se incrementa”, denunció.

“Las declaraciones racistas” de ministros del gobierno israelí “similares a las que en la década del 40 hacían los personeros del Tercer Reich en Alemania diciendo que hay que matar a 30 o 40 palestinos por día”, describió. El tratamiento “infrahumanos, es la lógica que queremos romper”, manifestó. “Se naturaliza la situación, y se habla muy poco de Gaza y Cisjordania”, lamentó.

“Esta es una forma diferente de poner de relieve la cultura y la identidad palestina que están tratando de eliminar, por cierto”, expresó. “El objetivo es reivindicar el acervo cultural palestino”, sostuvo. “Precisamente el sionismo intenta aniquilar y suprimir la identidad cultural e incluso se apropia”, denunció. “Luego dice que tal o cual producto o plato este del menú de Medio Oriente es ellos y no del pueblo palestino”, criticó. “Hay ejemplos con la música, la literatura, la poesía, tratando de eliminar”, concluyó.

En ciudad vieja

Además de la actividad reseñada en el barrio La Aguada, también habrá una degustación en Flor de Kaffee, en Bacacay y Sarandí. En este café habrá una degustación cortesía de la Embajada Palestina de Salep, una bebida caliente, espumosa y cremosa a base de leche, harina de tubérculos de orquídeas silvestres, agua de flores, canela y pistacho.