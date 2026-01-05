Venta de TaTa: ¿Qué cambia y qué se mantiene tras el acuerdo con el Grupo Vierci?

El comunicado oficial subraya la intención de “valorar y potenciar el talento nacional” y aprovechar la experiencia acumulada en la gestión de una de las redes de retail más extensas del país, que atiende diariamente a más de 150.000 clientes.

Un nuevo dueño

Grupo Vierci es un holding familiar paraguayo con 58 años de trayectoria y presencia en 10 países. Opera en sectores como retail, gastronomía, moda, perfumes, distribución de consumo masivo, medios, banca, inmobiliario y actividad agrícola. En Paraguay es el mayor empleador privado, con más de 18.600 colaboradores, y se ubica entre las compañías de mayor reputación.

En Uruguay, el grupo ya cuenta con más de dos décadas de presencia a través de las franquicias de Burger King y Subway, además de empresas dedicadas a la distribución de perfumes, cosmética, bebidas y alimentos. Con la compra de GDN Uruguay, Vierci manifestó su interés en fortalecer y acelerar sus inversiones en el país.

¿Habrá cambios para los consumidores?

Por el momento, no se anunciaron modificaciones en marcas, formatos ni políticas comerciales. Todo indica que TaTa seguirá funcionando con normalidad mientras avanza el proceso de aprobación por parte de los organismos de control de la competencia. A mediano plazo, el nuevo control accionario podría traducirse en mayor inversión, expansión y mejoras operativas, aunque esos lineamientos aún no fueron detallados.

Así, la venta de TaTa no supone una retirada del mercado ni un cambio abrupto, sino el inicio de una nueva etapa bajo un grupo regional que apuesta a consolidar y expandir su negocio de retail en Uruguay.