Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Empresariales TaTa | Grupo Vierci | dueño

Locales, empleos e inversiones

Venta de TaTa: ¿Qué cambia y qué se mantiene tras el acuerdo con el Grupo Vierci?

La venta de TaTa al Grupo Vierci abre una nueva etapa para la cadena líder. Qué pasará con los locales, el empleo y las inversiones en Uruguay.

Supermercados TaTa

Supermercados TaTa
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La cadena de supermercados TaTa continuará operando en Uruguay sin cambios inmediatos para clientes ni trabajadores, pese a la reciente venta del grupo GDN Uruguay al conglomerado empresarial paraguayo Grupo Vierci. La operación, anunciada oficialmente y sujeta a aprobaciones regulatorias, marca un giro estratégico para el empresario Francisco de Narváez, que busca reunir capital para avanzar en la compra de Carrefour en Argentina.

Según informó Forbes Uruguay, GDN Uruguay —que nuclea a TaTa, Farmacia San Roque, BAS, Multiahorro Hogar y la mayorista Frontoy— firmó un acuerdo vinculante por la totalidad de sus acciones con Grupo Vierci. Aunque trascendió que el monto de la transacción rondaría entre US$ 150 millones y US$ 200 millones, la cifra final no fue confirmada.

Continuidad operativa

Desde ambas partes se enfatizó que el objetivo de la operación es dar continuidad y potenciar los planes estratégicos de marcas líderes como TaTa, BAS y San Roque. En los hechos, esto implica que TaTa mantendrá su red de más de 200 puntos de venta en los 19 departamentos, su plataforma de comercio electrónico y su centro de distribución, así como los cerca de 5.000 puestos de trabajo que hoy sostienen la operación.

El comunicado oficial subraya la intención de “valorar y potenciar el talento nacional” y aprovechar la experiencia acumulada en la gestión de una de las redes de retail más extensas del país, que atiende diariamente a más de 150.000 clientes.

Un nuevo dueño

Grupo Vierci es un holding familiar paraguayo con 58 años de trayectoria y presencia en 10 países. Opera en sectores como retail, gastronomía, moda, perfumes, distribución de consumo masivo, medios, banca, inmobiliario y actividad agrícola. En Paraguay es el mayor empleador privado, con más de 18.600 colaboradores, y se ubica entre las compañías de mayor reputación.

En Uruguay, el grupo ya cuenta con más de dos décadas de presencia a través de las franquicias de Burger King y Subway, además de empresas dedicadas a la distribución de perfumes, cosmética, bebidas y alimentos. Con la compra de GDN Uruguay, Vierci manifestó su interés en fortalecer y acelerar sus inversiones en el país.

¿Habrá cambios para los consumidores?

Por el momento, no se anunciaron modificaciones en marcas, formatos ni políticas comerciales. Todo indica que TaTa seguirá funcionando con normalidad mientras avanza el proceso de aprobación por parte de los organismos de control de la competencia. A mediano plazo, el nuevo control accionario podría traducirse en mayor inversión, expansión y mejoras operativas, aunque esos lineamientos aún no fueron detallados.

Así, la venta de TaTa no supone una retirada del mercado ni un cambio abrupto, sino el inicio de una nueva etapa bajo un grupo regional que apuesta a consolidar y expandir su negocio de retail en Uruguay.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar