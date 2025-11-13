Venden supermercados Ta-Ta y podrían ser adquiridos por importante empresa paraguaya

Las negociaciones por la venta de Ta-Ta, que opera más de 80 locales y es uno de los principales jugadores del mercado uruguayo, se encuentran avanzadas con el grupo paraguayo Vierci Holding. Vierci ya tiene presencia en Uruguay a través de la franquicia de comida rápida Subway y controla importantes cadenas de supermercados y medios de comunicación en Paraguay. Se estima que esta desinversión podría reportar a GDN entre US$ 150 y US$ 200 millones, de acuerdo a lo informado por medios argentinos.