Venden supermercados Ta-Ta y podrían ser adquiridos por importante empresa paraguaya

El grupo GDN, encabezado por el empresario Francisco de Narváez, ha dado un paso fundamental en su ofensiva por adquirir la operación de Carrefour en Argentina. El conglomerado ha decidido desprenderse de su negocio de retail en Uruguay, la reconocida cadena de supermercados Ta-Ta, para capitalizar recursos que serán volcados directamente a la compra de su objetivo argentino.
Las negociaciones por la venta de Ta-Ta, que opera más de 80 locales y es uno de los principales jugadores del mercado uruguayo, se encuentran avanzadas con el grupo paraguayo Vierci Holding. Vierci ya tiene presencia en Uruguay a través de la franquicia de comida rápida Subway y controla importantes cadenas de supermercados y medios de comunicación en Paraguay. Se estima que esta desinversión podría reportar a GDN entre US$ 150 y US$ 200 millones, de acuerdo a lo informado por medios argentinos.
Los motivos para vender Ta-Ta
La decisión de acelerar la venta de la operación uruguaya forma parte de una robusta estrategia financiera multilateral que busca asegurar la adquisición de Carrefour Argentina. La estrategia no depende únicamente de esta venta; GDN también ha cerrado la incorporación de L Catterton como socio en la oferta, el fondo de inversión privado más grande del mundo especializado en consumo masivo, que cuenta con una fuerte conexión con el grupo francés LVMH y el inversor Bernard Arnault.
Complementariamente, el empresario De Narváez ha mantenido encuentros con importantes entidades financieras argentinas, como Banco Macro y Banco Nación Argentina, para cerrar líneas de financiamiento adicionales. Además, se han explorado posibles alianzas con actores del sector inmobiliario, como IRSA, para el desarrollo de proyectos en algunos de los terrenos de Carrefour, sin que esto implique el cierre de ninguna tienda, sino un eventual reacomodamiento operativo. Con estos movimientos estratégicos, GDN reafirma su ambición y solidez financiera para concretar la compra de la cadena Carrefour Argentina.