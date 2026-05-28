Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

Encuesta: inseguridad y desempleo siguen siendo los principales problemas del país

Indica la encuesta que la inseguridad supera ampliamente a otros problemas detectados por los uruguayos como la situación económica y la educación.

Inseguridad al tope de los problemas.

Inseguridad al tope de los problemas.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Casi 60% de los uruguayos considera la inseguridad como principal problema, según una encuesta de Equipos Consultores que indica que cuando se pregunta en forma espontánea cuáles son los principales problemas del país, la “inseguridad” queda en primer lugar: casi seis de cada 10 la señalan como primera o segunda mención, aventajando con holgura a las referencias al “desempleo”.

Por debajo de estos dos, con guarismos más bajos pero aún relevantes, aparecen las referencias a la “situación económica”, a “problemas sociales” y a la “educación”.

En un tercer escalón, agrega, se mencionan temas diversos como el “gobierno”, “la política”, la “droga”, la “suba de precios” y la “actitud de la gente”.

Principales problemas

De acuerdo al análisis de Equipos, el orden de estos principales problemas muestra pocas variaciones a lo largo del tiempo, aunque suele haber variaciones en sus magnitudes. Puntualmente, en abril se aprecia un incremento significativo de la preocupación por la “inseguridad” (58%), el más alto del actual período de gobierno, aunque aún por debajo de los registros más altos del gobierno anterior.

También crecen las referencias al “desempleo”. En este caso, la variación puntual de abril respecto a febrero se ubica dentro del margen de error de la medición, pero en el mediano plazo se aprecia con más claridad cierta tendencia creciente.

Algunas disminuyen

Como contrapartida, disminuyen las menciones a la “situación económica” como categoría genérica de preocupación actual.

Finalmente, también crecen en abril las referencias a los “problemas sociales”. Esta categoría genérica incluye, según recuerda la consultora, entre otras cosas, referencias a las personas en situación de calle, las cuales representan un componente importante de esta medición. Los niveles actuales de preocupación por los problemas sociales no son extraordinariamente altos en comparación con un año atrás pero sí tienen un movimiento notorio en abril, luego de varios meses de caída modesta pero sostenida.