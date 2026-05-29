PIT-CNT y Dinatra coinciden: baja de inflación mejoró el poder de compra de los trabajadores

Consultada sobre el crecimiento del salario real en función del contexto económico, Marcela Barrios respondió que la acción de la inflación genera “algo al revés… Como la inflación estuvo más controlada, los sectores que negociaron con estos lineamientos tendrán un mayor crecimiento de salario real. Esto porque los aumentos tenían un componente nominal pensado para una inflación mayor a 4 % y como la inflación estuvo más controlada, el crecimiento de salario real será mayor”. “En ese sentido siguió, es un punto a favor para los lineamientos del Poder Ejecutivo, para quienes decían que no iba a haber crecimiento en todas las franjas salariales, los trabajadores que ganan menos van a crecer más e incluso los que ganan más de 165.000 pesos tendrán un crecimiento real también, por tanto, con la inflación actual estaría habiendo crecimiento en todas las franjas”.

Al mismo tiempo, en el marco de que la ronda de negociaciones sigue adelante para 12 grupos con los mismos lineamientos del Poder Ejecutivo ya dispuestos para las negociaciones iniciadas en la primera fase en julio de 2025, Barrios añadió que “estamos mirando que el crecimiento de salario real no afecte los niveles de empleo, aunque hasta el momento las empresas que resolvieron irse del país no vincularon su decisión a los costos salariales sino que su retiro se relacionó con aspectos de nivel global. Muchas empresas trasladaron sus centros de operaciones ubicados en Europa o Argentina y se trasladaron a la India, es decir que sus traslados no tuvieron que ver con la competitividad de Uruguay ni con el crecimiento del salario”. Marcela Barrios dijo que tras la ronda de negociaciones en los Consejos de Salarios “estamos satisfechos de que los lineamientos están generando mayor crecimiento de salario real incluso del proyectado”.

En cuanto a las condiciones laborales que formaron parte de la negociación, Barrios dijo que “por primera vez los trabajadores rurales negociaron aspectos que están por fuera de la dimensión salarial”, y destacó al respecto del contexto en el que se laudaron convenios que “se desarrollaron negociaciones sin conflictividad: menos del 10 % de los sectores que negociaron en Consejos de Salarios tuvo medidas sindicales. De hecho, muchas veces se asocia negociación a conflictividad y quedó demostrado que no necesariamente sucede tal extremo”.

Barrios añadió que, luego de haber transcurrido todo el año, puede decirse que no hubo aumento de conflictividad producto de la ronda de negociaciones. En cuanto a los convenios aún no cerrados, 12 sectores continúan negociando, entre ellos el sector de la construcción, que es uno de los más grandes, con más de 60 mil cotizantes, y a partir del mes de julio empezarán a negociar otros sectores con los mismos lineamientos y la misma lógica de franjas actualizadas por IPC. “Por ello se espera que los trabajadores que ganan menos tengan mayor crecimiento”, señaló Barrios. En relación con las condiciones de trabajo acordadas, “un 40 % de los sectores regularon cláusulas referentes a la salud mental, determinados días para consultas médicas sin pérdida de presentismo o talleres de capacitación para que personas que tienen compañeros con afecciones puedan ayudar a que la persona sostenga el trabajo”, dijo Barrios, y añadió que “son temas que nos interesaba que estuvieran presentes en las mesas para enriquecer las negociaciones y no solo la dimensión salarial”.

Milton Castellano: el salario real creció con la inflación controlada

El director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, dijo a Caras y Caretas que los lineamientos en esta instancia producto de que la inflación estuvo por debajo de lo previsto generaron un margen de crecimiento que no estaba pautado porque se preveía que la inflación estaría más alta. Castellano respondió que, “en principio, el crecimiento del salario no fue tanto por las pautas del Poder Ejecutivo sino por el comportamiento de la inflación”. Acerca del crecimiento del salario real, el director del ICD dijo que “el salario creció un poco más porque quedó un saldo más favorable por la inflación más baja”. Castellano sostuvo que “aún en el país tenemos trabajadores con salarios sumergidos que deberían atenderse de forma más importante, independiente de las mejoras producto de la mesa de negociaciones”. Hoy el desafío más importante dijo Castellano es la necesidad de mejorar la calidad de los trabajos precarios.

De esta ronda puede decirse que “mejoraron aspectos que tienen que ver con las condiciones de trabajo pero aún falta, como por ejemplo en un sector como el del comercio”. Acerca de la extensión en el tiempo de las negociaciones en la Ronda de Consejos de Salarios, Castellano dijo que “el mayor problema no es la duración de la negociación sino el contenido”, y si bien admitió que se incluyeron temas que no son estrictamente salariales, dijo que “estamos lejos de lo ideal”.

Este miércoles el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT evaluó la ronda de negociaciones de los Consejos de Salarios. Castellano advirtió que “hay luces amarillas en cuestión de condiciones de trabajo más que en salarios porque la preocupación es la incorporación de tecnología, por ejemplo, convirtiéndose este punto en un verdadero desafío”. Sobre los lineamientos ordenados por el Poder Ejecutivo, Castellano respondió que las pautas del Poder Ejecutivo “deben ser un piso, una base de negociación y no la negociación en sí misma porque, de lo contrario, ¿para qué negocio, si el monto ya viene preestablecido?”. Algunos sectores, luego de las negociaciones, “mejoraron los lineamientos del Poder Ejecutivo; otros lograron mejoras por la inflación y otros siguen teniendo salarios sumergidos”, aunque con la mejora generada por la negociación. “El panorama es muy heterogéneo”, dijo Castellano. Sobre este aspecto, los lineamientos del PE “fueron un factor dominante de la negociación, la enorme mayoría de las mesas giraron en torno a los lineamientos”, relató Castellano. En relación con el contenido estrictamente salarial de los acuerdos, el 60 % se ubica dentro de los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, mientras que el 40 % se apartó de ellos.