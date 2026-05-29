Héroe de Cuba en entrevista exclusiva para Caras y Caretas: "Quieren empujar a Trump a una guerra contra Cuba"

“Esta es una acusación eminentemente política”, aseguró González. Según explicó, detrás de la iniciativa se encuentra la Fiscalía Federal de Miami, a la que acusó de actuar históricamente como un actor político alineado con los sectores más agresivos del anticastrismo cubano radicado en Estados Unidos.

Para el exintegrante de la Red Avispa, la maniobra apunta específicamente a influir sobre Donald Trump y los sectores más duros de su entorno político. “Lo que están tratando de hacer es empujar a Trump a la guerra contra Cuba que ellos han esperado durante 60 años”, afirmó.

González contextualizó la situación dentro de una larga historia de enfrentamientos entre Washington y La Habana. Recordó que muchos grupos anticastristas nunca perdonaron al gobierno estadounidense por no haber concretado una invasión militar total durante los acontecimientos de Bahía de Cochinos en 1961.

La frustración del exilio cubano

En ese sentido, señaló que la frustración por la derrota de la Brigada 2506 quedó instalada como una herida política que todavía condiciona a determinados sectores del exilio cubano. “Ellos siempre soñaron con que el ejército norteamericano hiciera lo que ellos no pudieron hacer contra la Revolución cubana”, indicó.

El exagente recordó además que, durante la década de 1990, luego de la caída de la Unión Soviética y en pleno Período Especial, muchos grupos anticastristas interpretaron que Cuba se encontraba debilitada y vulnerable. Según González, eso generó un renovado intento de provocar una escalada que derivara en una intervención militar estadounidense.

La organización Hermanos al Rescate había surgido inicialmente con la supuesta misión humanitaria de rescatar balseros cubanos en el estrecho de Florida, pero González aseguró que con el tiempo fue derivando hacia acciones cada vez más provocadoras y peligrosas.

“Pasaron de la búsqueda de balseros a actividades violentas y provocativas, incluso rozando el terrorismo”, afirmó. Según explicó, la intención era generar un incidente internacional que obligara a Washington a actuar militarmente contra la isla.

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, llevó deliberadamente la tensión entre Cuba y Estados Unidos hasta un punto crítico. A su juicio, durante aquellos años la posibilidad de un ataque militar estadounidense estuvo “muy cerca”.

“Estuvieron a un punto de que Clinton tomara acción militar contra Cuba”, sostuvo. Sin embargo, recordó que finalmente el entonces presidente Bill Clinton optó por endurecer el bloqueo económico mediante la aprobación de la ley Helms-Burton en lugar de avanzar en una intervención armada.

Una invasión soñada apoyada por el intervencionismo yanki

Aunque aquella estrategia no prosperó en los años noventa, los sectores más radicales del exilio cubano nunca abandonaron la aspiración de provocar un cambio de régimen por la fuerza. Según explicó, el actual contexto internacional y las dificultades económicas que atraviesa Cuba han vuelto a alimentar esas expectativas. “Ellos ven otra vez la posibilidad de que esa invasión soñada desde 1961 pueda concretarse”, señaló René.

También vinculó la situación actual con el resurgimiento de políticas intervencionistas en Estados Unidos. En ese sentido, cuestionó duramente a sectores políticos estadounidenses a los que acusó de recuperar la lógica de la Doctrina Monroe y la “diplomacia de la cañonera”.

“Tenemos un gobierno en Estados Unidos que raya el fascismo”, afirmó. Para el exagente cubano, la nueva ofensiva judicial forma parte de un clima político más amplio, marcado por el endurecimiento de posiciones contra gobiernos considerados adversarios por Washington.

Herramienta de presión

Las declaraciones de González se producen en medio de una nueva escalada de tensiones entre Cuba y sectores políticos estadounidenses, especialmente en Florida, donde históricamente las organizaciones anticastristas han tenido una fuerte influencia electoral y mediática.

El caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la relación bilateral entre ambos países. El 24 de febrero de 1996, aviones de combate cubanos derribaron dos aeronaves civiles de la organización después de reiteradas denuncias de violación del espacio aéreo cubano. El hecho provocó una fuerte condena internacional y derivó en nuevas sanciones contra La Habana.

Sin embargo, para González, el uso político actual de aquel episodio demuestra que el conflicto sigue siendo utilizado como herramienta de presión décadas después de ocurrido. A lo largo de la entrevista, el exintegrante de la Red Avispa insistió en que las acusaciones no persiguen un objetivo judicial real, sino que forman parte de una estrategia política de largo plazo orientada a aislar y debilitar al gobierno cubano. “Se trata de añadir un elemento de peso para que Trump se decida finalmente por la invasión”, sostuvo.