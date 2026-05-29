Lazo resolvió cesar a abogada de represores que asesoraba al comandante en jefe

Corregir también es ejercer autoridad

El jueves, mediante una publicación en las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional, aunque sin dejar claro a qué hecho concreto se refería, Lazo afirmó en un video que “no hay neutralidad posible frente al silencio”. “Como ministra de Defensa Nacional, tengo claro que cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica. Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente”, afirmó.

Lazo aseguró que el ministerio “no va a actuar con soberbia ni con indiferencia frente a temas que todavía atraviesan profundamente a nuestra sociedad”. “Escuchar, revisar y eventualmente corregir también es ejercer autoridad. Lo fácil sería esconderse detrás de la burocracia y actuar como si nada de eso tuviera contexto. Pero Uruguay tiene heridas abiertas”, advirtió. Añadió que “hay familias que siguen esperando respuestas, hay silencios que siguen pesando demasiado” y “hay personas que todavía saben cosas que el país necesita conocer”.

La ministra afirmó que no llegó a la cartera “a mirar para el costado”, sino “a trabajar por unas Fuerzas Armadas plenamente comprometidas con la democracia, con la Constitución, con la verdad y justicia y con la construcción de confianza con la sociedad uruguaya, y eso exige firmeza, sensibilidad y responsabilidad, incluso cuando hay que revisar decisiones, porque en estos temas no hay neutralidad posible frente al silencio”.