La designación de la abogada Graciela Figueredo como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, generó polémica y ya hubo consecuencias. Según publica este viernes La Diaria, la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo resolvió cesar a Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. En las próximas horas se firmaría la resolución. El martes, mediante un comunicado, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había denunciado que Figueredo actuó “como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad” y, a su vez, “tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales”.
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Lazo resolvió cesar a abogada de represores que asesoraba al comandante en jefe
“Escuchar, revisar y eventualmente corregir también es ejercer autoridad", dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo.