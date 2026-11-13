Carlos Clavijo: «La Seguridad Social tiene que estar cada vez más cerca de la gente»

También destacó el trabajo desarrollado junto a distintos sindicatos y sectores de actividad en el interior del país, la importancia de profundizar la formalización laboral y los desafíos que enfrenta el BPS en materia de gestión, atención al público y comunicación institucional.

Uruguay fue sede del encuentro internacional sobre los derechos del trabajo doméstico, a 20 años de la aprobación de la ley para el sector. ¿Qué reflexión le merece este aniversario, tanto por los avances alcanzados por las trabajadoras domésticas como por los desafíos que todavía quedan por delante?

Este encuentro internacional sobre el trabajo doméstico, realizado a 20 años de la aprobación de la Ley 18.065, permitió reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes. La ley, promulgada en 2006 y posteriormente reglamentada, significó un cambio muy importante para el sector, porque permitió regular aspectos fundamentales de las condiciones laborales, como la jornada de trabajo, el descanso intermedio, el registro de las trabajadoras y los trabajadores, la licencia anual y todos los derechos que corresponden a quienes se desempeñan en cualquier otra rama de actividad.

Por eso, esta actividad internacional no solamente permitió celebrar una ley que representó un avance sustancial hace dos décadas, sino también plantear la necesidad de continuar mejorándola. Se identificaron aspectos que deben profundizarse para generar nuevos derechos para un sector de trabajadoras que ha logrado cosas maravillosas durante estos 20 años.

Se trata de un sector particularmente complejo para la negociación colectiva, porque muchas veces la relación laboral se establece directamente entre la trabajadora y el patrón o la patrona. Históricamente existió una informalidad muy importante, que todavía persiste y que tenemos que combatir. Son trabajadoras que han sido vulneradas por el sistema y que, sin embargo, han conseguido avanzar en clave de derechos. Estoy realmente orgulloso de la fuerza que tiene este sector y de todo lo que ha hecho por el país y por las propias trabajadoras.

También hay que destacar el compromiso y la lucha que implicó el proceso de sindicalización, que se construyó una trabajadora a la vez. Durante el encuentro se compartieron algunas anécdotas de aquellas primeras recorridas en ómnibus y visitas a los lugares de trabajo. Muchas veces, quienes impulsaban la organización ya sabían dónde podían encontrar a las trabajadoras domésticas y así comenzaron a afiliar a las primeras compañeras. Es una historia muy rica, que merece ser reconocida.

En ese proceso también tuvo una enorme importancia el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Graciela Espinoza, entre otras compañeras, desempeñó una labor fundamental, no solamente para concretar la aprobación de ese convenio en la OIT, sino también para que Uruguay se convirtiera en el primer país del mundo en ratificarlo. Fueron avances muy importantes para el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. En ese marco, participamos tanto en el seminario realizado en el Palacio Legislativo como en la actividad que tuvo lugar en Jaureguiberry. Allí fue muy enriquecedor escuchar las experiencias y anécdotas de representantes de otros países y conocer las situaciones de esclavitud y semiesclavitud que todavía existen en distintas partes del mundo en el ámbito del trabajo doméstico.

En Uruguay también existieron históricamente esas condiciones y todavía quedan algunos vestigios de ese pasado que debemos erradicar. El trabajo doméstico es un trabajo con derechos y con normativas que deben respetarse. Por lo tanto, no debería existir, como tampoco en ninguna otra rama de actividad, ninguna forma de trabajo semiesclavo, una realidad que lamentablemente todavía persiste.

Para avanzar en ese sentido se necesita el compromiso y el apoyo fundamental del Estado. En este encuentro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo, manifestó su compromiso de continuar trabajando para regularizar este sector de actividad, que todavía presenta índices de informalidad muy elevados.

La crisis bancaria en Paraguay, a partir de la quiebra de la entidad financiera Ueno Bank, evidenció que existe una precariedad laboral e institucional muy fuerte, en un país que insistentemente fue colocado como ejemplo para empresas y empresarios. ¿Qué reflexión le merece desde la mirada de los trabajadores y, particularmente, del ERT-BPS?

Lo hemos dicho desde un principio, lo que Uruguay ofrece a los inversores es seguridad, legislación, normativa, respeto y democracia. Tenemos índices de corrupción muy bajos y eso contribuye al fortalecimiento de la democracia, al bienestar de la sociedad y al funcionamiento de las instituciones.

Más allá de que siempre podamos tener críticas por uno u otro aspecto, Uruguay es un país que se mantiene en los estándares más altos de respeto a las leyes, a las libertades sindicales y a los derechos, tanto desde el punto de vista democrático como normativo. Eso es lo que brinda seguridad a las inversiones y evita que sucedan situaciones como las que advertíamos en su momento.

En Paraguay se instalaban muchas empresas porque más del 73 % de la población trabajadora se encuentra en la informalidad y no tiene plenamente reconocidos sus derechos. Pero también es un país que demuestra las consecuencias de no contar con una regulación normativa adecuada ni con el debido respeto por las instituciones. Esto quedó en evidencia con los acontecimientos vinculados al cierre de Ueno Bank, que desencadenaron una grave crisis financiera e institucional y derivaron en la destitución del presidente Santiago Peña por parte del Senado. En ese contexto, se destaparon situaciones de corrupción y más de dos millones de trabajadores y trabajadoras quedaron afectados por el quiebre, con ahorros de muchas personas comprometidos.

Así funcionan algunos sistemas en el mundo. Por eso es importante destacar las instituciones uruguayas y nuestro sistema de partidos políticos. En Uruguay, los partidos, cualquiera sea su orientación, han demostrado respeto por la democracia y las instituciones. Más allá de las diferencias y los matices que podamos tener, existe un respeto que no se observa en otras partes del mundo.

También lo señalábamos al referirnos a la situación que atraviesa Argentina. El respeto institucional en Uruguay es superior al que existe en algunos de esos países. Quien viene a invertir aquí sabe que encuentra un país más seguro, con plena democracia y democracia participativa. Eso constituye una garantía para los inversores que llegan y para las importantes inversiones que se están anunciando. Incluso se habla de que la próxima inversión podría ser la más grande de la historia del país (empresa española Solaria). Esto sucede porque tenemos un país que respeta tanto a quienes invierten como a su gente.

Cuando hace casi dos años Yazaki anunció que se retiraba de Uruguay para instalarse en Paraguay, advertimos que esa decisión dejaba un vacío enorme, con más de 1.200 trabajadores y trabajadoras directos en la calle y entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo indirectos, según estimaciones del entonces intendente de Colonia.

En aquel momento señalábamos que esa empresa se trasladaba a un país que podía mostrar una situación de inestabilidad. Hoy nos gustaría conocer qué opinión tienen quienes decidieron invertir allí frente a este escenario.

Son precisamente esas cuestiones las que tenemos que defender en Uruguay, es decir, nuestras instituciones, los derechos y las libertades, que son nuestras banderas y lo que podemos ofrecerle al mundo.

¿Qué balance realiza del trabajo territorial en situaciones de crisis como la de la empresa Yazaki, asesorando a las y los trabajadores, como en otras recorridas informativas sobre derechos y propuestas en materia de Seguridad Social?

Como siempre decimos, el trabajo en equipo es fundamental para poder llegar a todas las trabajadoras y todos los trabajadores a lo largo y ancho del país. Si bien estamos satisfechos con la tarea que hemos desempeñado, también somos muy autocríticos y reconocemos que todavía falta mucho por hacer para llegar a aquellos compañeros y compañeras a quienes la seguridad social aún no les ha llegado. Por eso, para el próximo período nos proponemos redoblar los esfuerzos en materia de generación de cultura de seguridad social.

Cada vez que recorremos un territorio, lo primero que recibimos es el afecto y la buena disposición de los compañeros y las compañeras, porque saben que vamos asiduamente, que estamos cerca y que, cuando nos necesitaron, estuvimos presentes.

Hablamos de numerosos sectores de actividad, departamentos y localidades. Recuerdo lo ocurrido con Yazaki, pero también la situación de la ciudad de Melo, cuando los trabajadores de Coleme atravesaban una enorme amargura porque se estaban quedando sin empleo.

También estuvimos con los trabajadores del sector lácteo en Colonia, con los de la madera en Tacuarembó y con los del citrus, tanto en Salto como en Paysandú. Visitamos frigoríficos en San José, donde los compañeros reconocían nuestra presencia permanente y el trabajo que realizamos, no solamente estando en el territorio, sino también respondiendo sus inquietudes por teléfono, correo electrónico o WhatsApp.

En Maldonado, los trabajadores de la construcción también reconocieron nuestra tarea. Precisamente, el próximo viernes vamos a estar nuevamente allí, conversando con los compañeros de las obras. En Florida recorrimos distintos lugares de trabajo y estuvimos con trabajadores y trabajadoras que tenían dificultades vinculadas a la seguridad social, al cobro del aguinaldo de la construcción y a la licencia. Enseguida pudimos resolver esos problemas.

También recorrimos los lugares donde trabajan los compañeros de las piedras preciosas en Artigas, estuvimos en Rivera y participamos en numerosas actividades en distintos puntos del país.

Esa es una de las grandes satisfacciones que nos deja este trabajo territorial. Incluso en estos días, en los que estamos combinando la campaña electoral con nuestra participación en el proceso del Diálogo Social, seguimos informando sobre sus resultados, brindando información sobre seguridad social y manteniéndonos cerca de la gente. Seguimos generando esa cultura de seguridad social, que es lo que nos tiene que impulsar.

No podemos desplegar una campaña únicamente para ver si ganamos las elecciones, aunque estamos convencidos de que vamos a ganar. Tenemos que continuar haciendo el trabajo que se necesita en el territorio, sin quedarnos solamente en los discursos, sino respaldando nuestras palabras con hechos, estando en los lugares y hablando directamente con la gente.

Esa es la satisfacción que nos hemos llevado en estas últimas recorridas, el abrazo solidario de la gente, sus palabras de aliento y el compromiso que nos transmiten de que sigamos trabajando de la misma manera, acompañándolos a lo largo y ancho del país.

Después está todo lo que queda por delante y las propuestas que tenemos para desarrollar. En el caso de las trabajadoras domésticas, debemos seguir profundizando el tema de los cuidados y combatiendo la informalidad, para contribuir a que esta actividad sea cada vez más formal y tenga mayores garantías laborales.

También queremos mantener el compromiso que asumimos desde el equipo para ayudarlas a trasladarse a Montevideo cuando tienen actividades o asambleas. Ellas mismas lo reconocieron durante el encuentro en Jaureguiberry. Eso nos genera un orgullo enorme, porque saben que siempre estuvimos a su lado. No lo hacemos para recibir un reconocimiento, sino para darles una mano, porque conocemos el esfuerzo que realizan para poder reunirse, organizarse, planificar y discutir una plataforma reivindicativa.

Y ni que hablar del orgullo que sentimos por la tarea que han desarrollado y por el último logro alcanzado con el convenio colectivo de la categoría. Fue un hecho reconocido internacionalmente como histórico para este sector de actividad. En un ámbito donde resulta muy difícil avanzar en la formalización, conseguir que se reconozcan categorías laborales mediante la negociación colectiva representa un paso enorme. No se trata solamente de lograr un salario reconocido por la normativa, sino de avanzar en el reconocimiento de las distintas categorías dentro de un ámbito de negociación colectiva, con el respaldo del Estado y del Gobierno.

Nos llena de orgullo haber realizado todo este esfuerzo junto a ellas para que pudieran alcanzar ese objetivo. Nos confirma que estamos en el camino correcto, que es el de estar siempre al lado de la gente, de las trabajadoras y los trabajadores, para que sientan nuestro respaldo.

La seguridad social atraviesa todos los sectores de actividad. Nos comprende desde antes de nacer hasta después de morir. Por eso, todo lo que podamos hacer desde este equipo será positivo para las trabajadoras, los trabajadores y para el conjunto de la sociedad.

Entre las propuestas de la Lista 11 se plantea garantizar derechos a los trabajadores de plataformas, fortalecer los controles y revisar la legislación para asegurar el reconocimiento de la relación de dependencia y el acceso a prestaciones como el seguro de desempleo, el subsidio por enfermedad, el aguinaldo y la licencia. ¿Cómo piensan implementar estas medidas?

Justamente, nos estamos reuniendo con los trabajadores de plataformas para buscar una solución en conjunto. Muchos de ellos quieren que se reconozca la relación de dependencia, mientras que otros quizás tengan una visión diferente. Lo que pretendemos es encontrar, entre todos, una alternativa que permita contar con una legislación que los ampare y garantice sus derechos.

La ley promovida durante el período anterior establece que el propio trabajador puede decidir sobre su condición laboral. Sin embargo, entendemos que, en la práctica, los trabajadores no tienen esa capacidad de decisión, porque quienes determinan las condiciones son las propias plataformas. Por eso consideramos que debe existir un mayor control sobre estas empresas para regularizar el mercado laboral. Allí está el problema, la informalidad no la generan los trabajadores, sino las propias plataformas. Los trabajadores tienen una necesidad de empleo y son quienes terminan sufriendo las consecuencias de esa situación. En ese sentido, estamos trabajando en reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección General del Trabajo, la Dirección General Impositiva y la presidenta del Banco de Previsión Social, con el objetivo de comenzar a regularizar la actividad y encontrar mecanismos que brinden garantías a las trabajadoras y los trabajadores, más allá de cuál sea la modalidad de vinculación laboral que finalmente se establezca.

Otra de las propuestas apunta a revisar los regímenes de jubilación bonificada y retiro especial, contemplando el desgaste físico, biológico y mental de quienes se desempeñan en actividades peligrosas o especialmente exigentes. ¿Qué sectores y situaciones están considerando?

Estamos pensando en varios sectores de actividad. Uno de ellos es la construcción, donde existe un desgaste físico muy importante. Lamentablemente, muchos trabajadores no llegan a acceder a la jubilación en condiciones adecuadas. Cerca del 40 % termina jubilándose por incapacidad física. También están los trabajadores penitenciarios no policiales, que soportan un desgaste similar al de los funcionarios policiales y, sin embargo, no cuentan con un régimen de jubilación bonificada. En este caso, existe un desgaste mental muy importante que termina afectando su salud.

Otro sector es el del transporte urbano y suburbano de pasajeros, donde los trabajadores no solamente enfrentan un desgaste físico, sino también un importante desgaste mental, particularmente por las condiciones actuales del tránsito.

También debemos considerar a los trabajadores de la industria cárnica, que realizan tareas de gran exigencia física. Muchos terminan atravesando distintas intervenciones quirúrgicas por tendinitis y problemas osteoestructurales, que lamentablemente derivan en afecciones de espalda y otras complicaciones de salud.

Lo que estamos haciendo es analizar las particularidades de cada sector, porque el mercado laboral ha cambiado. Los ritmos de trabajo son diferentes, mucho más vertiginosos, y eso termina provocando un desgaste físico, psíquico y mental de las trabajadoras y los trabajadores que debe ser contemplado.

También proponen ampliar las licencias parentales y fortalecer el Sistema de Cuidados, profundizando las políticas de protección y corresponsabilidad. ¿Son iniciativas que pretenden impulsar desde el Directorio del BPS o requieren decisiones del Poder Ejecutivo y del Parlamento?

Las propuestas están divididas. Hay planteos que vamos a seguir discutiendo en el Directorio del BPS, mientras que otros los llevaremos al ámbito del Diálogo Social, donde estamos impulsando distintas iniciativas. Muchas de estas propuestas requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Algunas también serán incorporadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo, un ámbito en el que estamos involucrados y participamos activamente, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en nuevos derechos.

Un ejemplo es el Sistema de Cuidados, que planteamos desde el principio. Nuestra propuesta apunta a desarrollar un Sistema de Cuidados Universal, que garantice el acceso a todas las personas que lo necesitan. Para hacerlo posible será necesario contar con una fuente de financiamiento específica. Claro que esta iniciativa tendrá una consecuencia extra favorable que es la generación de empleo. Este tema se está discutiendo en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, buscando darle viabilidad a una política que todas y todos necesitamos y queremos.

Desde la Lista 11 plantean extender la protección social a quienes trabajan por cuenta propia y avanzar hacia un seguro de desempleo para trabajadores independientes, incluidos monotributistas y titulares de empresas unipersonales. ¿Qué magnitud tendría esta medida?

Esto fue algo que la pandemia dejó claramente en evidencia. Un gran número de trabajadores y trabajadoras estaba protegido por la Seguridad Social a través del BPS, que fue el principal amortiguador de las consecuencias de aquella crisis. Sin embargo, quienes trabajaban por cuenta propia, como monotributistas o titulares de empresas unipersonales, lamentablemente no tuvieron ningún tipo de protección social, más allá del subsidio por enfermedad. Es decir, si no estaban enfermos, no tenían cobertura, aun cuando el país y la actividad económica se habían detenido.

Por eso, generar una especie de seguro de desempleo para los trabajadores por cuenta propia sería una medida muy importante para Uruguay. Es una modalidad de protección que ya se viene aplicando en otros países y que permitiría romper con una lógica que hasta ahora ha limitado el acceso al seguro de desempleo a los trabajadores dependientes.

¿Esta propuesta de protección para los trabajadores independientes, las empresas unipersonales y los monotributistas requiere iniciativa del Poder Ejecutivo?

Sí, exactamente. Es más, ya se discutió en el ámbito del Diálogo Social, pero tenemos que seguir impulsando para que el proyecto de ley llegue al Parlamento y pueda ser debatido. Ya existe un acuerdo para avanzar en esta protección social, que para nosotros sería muy importante.

¿Cuáles serán los principales ejes que buscarán instalar en el tramo final de la campaña, tanto en los medios de comunicación como en las recorridas por el interior del país y en las actividades de cierre?

Además de las 18 propuestas que estamos presentando, hay una iniciativa muy importante para los trabajadores municipales. Actualmente son los únicos trabajadores que no tienen derecho a las Ayudas Extraordinarias (AYEX), que incluyen lentes, órtesis y prótesis. Así como logramos extender ese derecho a trabajadores públicos que tampoco lo tenían, vamos a seguir impulsando que los municipales, que son los únicos trabajadores del país que todavía no cuentan con esa cobertura, puedan acceder a ella.

En términos generales, y en lo que respecta específicamente al Banco de Previsión Social, vamos a continuar insistiendo y trabajando sobre un conjunto de planteos que entregamos a los directores políticos cuando asumieron en marzo. Allí presentamos un diagnóstico de la situación que atravesaba el organismo cuando asumieron sus responsabilidades y señalamos todo lo que considerábamos necesario hacer para mejorar su funcionamiento.

Algunas de esas iniciativas ya se están concretando gracias a nuestro impulso dentro del Directorio del BPS. Una de ellas es el ingreso de personal.En noviembre se incorporarán más funcionarios, porque necesitamos un BPS de cercanía, que comunique mejor y sea más empático con sus usuarios. Es fundamental que los funcionarios cuenten con información de primera mano y reciban la formación necesaria para desempeñar sus tareas.

También queremos mejorar los mecanismos de desarrollo de la carrera funcional, tanto vertical como horizontal, y avanzar en la eliminación de las subrogaciones, para que los puestos de trabajo sean ocupados legítimamente mediante los correspondientes concursos. Son cambios que ya se vienen procesando a partir de nuestras iniciativas.

Otro aspecto fundamental es el reconocimiento de los trabajadores y de su saber hacer, así como la recomposición de la plantilla del organismo. También logramos avanzar en la implementación del teletrabajo para aquellos funcionarios cuyas tareas permiten esta modalidad, entendiendo que puede contribuir a mejorar la dinámica y el funcionamiento del BPS.

Tenemos que mejorar la gestión y la atención a los usuarios. En los últimos años nos habíamos alejado de la gente y cada vez resultaba más difícil realizar un trámite. Por eso estamos trabajando en simplificar los procedimientos, hacerlos más accesibles y utilizar un lenguaje claro y comprensible para todas las personas.

También debemos trabajar mucho más en materia de discapacidad, porque hay numerosas personas que han quedado fuera del acceso a determinados derechos debido a las dificultades que encuentran en el sistema. Este es otro de los aspectos en los que estamos avanzando y que debemos profundizar en el próximo período.

Hay, además, otros planteos que forman parte del proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento. Entre ellos está la eliminación de los plazos para el reconocimiento de años de servicio anteriores a 1996, así como aspectos vinculados al proyecto de jubilación anticipada a los 60 años.

También proponemos mejorar la legislación sobre concubinato. Cuando llega algún asunto al Directorio, lamentablemente muchas veces terminamos sin reconocer un derecho porque no se admite la existencia de una relación de concubinato. Nosotros entendemos que esa normativa debe modificarse y actualizarse a las nuevas formas de relacionamiento de las parejas.

A esto se suman el fortalecimiento de los controles y la mejora de los mecanismos de pago de las Ayudas Extraordinarias, sobre los que también se viene trabajando.

El BPS tiene que estar mucho más cerca de la gente y comunicar mejor. Después de muchos años, logramos aprobar por mayoría en el Directorio una estructura institucional de comunicación sólida, que permita que el organismo comience a informar a la población no solamente sobre lo que hace, sino también sobre los derechos y las obligaciones de las personas.

Nunca había existido una estructura de comunicación institucional de estas características. A partir de ahora la vamos a tener y creemos que, con el paso de los años, deberá seguir fortaleciéndose para que la gente disponga de información cada vez más completa y accesible sobre las prestaciones.

Porque hay algo fundamental, si las personas no tienen información, tampoco pueden conocer ni reclamar los derechos que les corresponden.

Para quienes no están informados sobre estas elecciones, no tienen demasiado interés o desconocen qué se vota el próximo 22 de noviembre, ¿qué le explicaría sobre la importancia de elegir a los representantes sociales en el Directorio del BPS?

En primer lugar, hay que explicar que se trata de las elecciones de los representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social. Por lo tanto, la ciudadanía elige quiénes serán las voces de los trabajadores, los empresarios y los jubilados y pensionistas dentro del organismo. Esas representaciones tienen la responsabilidad de defender sus respectivos intereses y reivindicaciones en materia de seguridad social, tanto dentro como fuera del BPS.

Necesitamos que el Banco de Previsión Social esté cada vez más cerca de la gente, y las representaciones sociales cumplen un papel fundamental para alcanzar ese objetivo. Además, son un contralor de la gestión de los representantes políticos y han sido quienes, desde 1992, impulsaron la transparencia y la cercanía del organismo con la población, para que todas las personas puedan acceder a los derechos que les corresponden.

Por eso debemos seguir fortaleciendo esas representaciones y promoviendo la participación en estas elecciones, para que la seguridad social esté cada vez más cerca de la gente, generar una verdadera cultura de seguridad social y defenderla. A las trabajadoras y los trabajadores les decimos que este 22 de noviembre, con la Lista 11, votamos a trabajadores y trabajadoras.