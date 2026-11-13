¿Por qué triunfó Lula y huyó Bolsonaro?: el debate que reunió a dirigentes y militantes en Uruguay

José Olivera: el liderazgo de Lula y los desafíos del PT

Durante su intervención, Olivera, quien acompañó parte de la campaña electoral en Brasil, destacó la importancia regional e internacional del triunfo de Lula, pero advirtió que el resultado también deja interrogantes sobre el futuro de las fuerzas progresistas.

Uno de los aspectos que consideró centrales fue la diferencia entre el respaldo al liderazgo personal del mandatario y el apoyo a la estructura partidaria que lo sostiene.

«La idea era: vamos al rescate del líder, vamos por Lula y el proyecto que Lula encarna, pero no por el PT», señaló.

Para Olivera, esta situación obliga a pensar qué sucederá cuando Lula deje de ocupar el centro de la escena política brasileña y cómo se construirá la renovación del Partido de los Trabajadores.

También destacó la participación de jóvenes y adultos mayores en la segunda vuelta, así como el papel de las mujeres y de los sectores populares en la movilización que terminó inclinando la elección.

El dirigente sindical consideró que estos elementos muestran la necesidad de revisar las estructuras tradicionales de los partidos de izquierda, que todavía presentan una fuerte presencia masculina y dificultades para conectar con distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, planteó que el triunfo brasileño deja una enseñanza para el progresismo regional: no alcanza con ganar elecciones ni con sostener liderazgos populares si después no se concretan transformaciones que respondan a las demandas sociales.

«Si el progresismo y la izquierda latinoamericana no va una vez que llega al gobierno a transformaciones profundas que den respuestas a demandas concretas de los distintos sectores sociales, no solamente se va a ganar el descontento de las capas medias, sino que el gran riesgo es que buena parte de los sectores populares le terminen dando la espalda», advirtió.

Movilización espontánea y redes sociales: las claves de la victoria

Otro de los aportes del encuentro fue la lectura de las reflexiones enviadas por Benjamín Benzaquen Sicsú, quien analizó las características del electorado brasileño y las estrategias de movilización que contribuyeron al triunfo de Lula.

Según los datos presentados en su exposición, las encuestas de opinión de los 12 meses anteriores a las elecciones mostraban niveles de desaprobación del gobierno de Lula superiores a los de aprobación. Sin embargo, durante la segunda vuelta se produjo un cambio en el escenario electoral.

Uno de los fenómenos destacados fue la aparición de movilizaciones espontáneas en distintas ciudades brasileñas, impulsadas por estudiantes, trabajadores y adultos mayores, sin que fueran convocadas directamente por partidos políticos.

El temor a un nuevo gobierno de Bolsonaro y el recuerdo de las consecuencias de su anterior administración funcionaron como factores de movilización ciudadana.

La estrategia digital también tuvo un papel relevante. La exposición mencionó la creación del denominado «ejército de Lula», impulsado por el diputado André Janones, que llegó a reunir a unos 10 millones de participantes activos en redes sociales, frente a los cuatro millones que habría alcanzado la estructura digital vinculada a Bolsonaro.

La estrategia incluía evitar la difusión de contenidos del adversario y no generar interacciones que terminaran amplificando sus mensajes.

Pero el análisis también puso sobre la mesa un cambio más profundo en las aspiraciones de la sociedad brasileña. De acuerdo con una encuesta del Instituto IDEA citada durante la lectura, el 65% del electorado asociaba su felicidad con tener un negocio propio o un trabajo independiente, sin jefe, mientras que alrededor del 30% la vinculaba con un empleo formal y sus derechos asociados.

Para Benzaquen Sicsú, esta transformación obliga a las fuerzas progresistas a revisar sus herramientas de análisis y sus formas tradicionales de representación, históricamente centradas en los trabajadores asalariados con contrato formal.

También señaló la creciente influencia de las iglesias evangélicas en los sectores populares y la necesidad de comprender mejor las nuevas formas de organización social, las aspiraciones laborales y el funcionamiento de las redes digitales.

Entre sus propuestas planteó avanzar hacia una mayor coordinación entre organizaciones democráticas de los países del Mercosur y de América Latina, e incluso impulsar una «internacional democrática y por la equidad».

El papel de la solidaridad internacional y la Brigada Andrés Di Pascua

La actividad también recuperó el trabajo realizado en Uruguay durante la campaña electoral brasileña. Una representante de la Brigada Andrés Di Pascua relató cómo surgió la iniciativa de realizar una pintada en apoyo a Lula, junto al Comité Aguante Lula, integrado por brasileños residentes en Uruguay.

La intervención artística se concretó en la esquina de General Flores y Agraciada, en Montevideo, y convocó a estudiantes, trabajadores y vecinos que se sumaron espontáneamente a la jornada.

Según relató, la actividad tuvo una importante repercusión en redes sociales, con más de 100.000 visualizaciones.

La representante destacó que la experiencia permitió fortalecer los vínculos entre colectivos uruguayos y brasileños, además de generar un espacio de participación que trascendió a quienes inicialmente habían sido convocados.

La iniciativa fue presentada como una expresión concreta de solidaridad internacional y de involucramiento ciudadano en un proceso político considerado relevante para toda la región.

Esteban Valenti llamó a trasladar la experiencia brasileña a Uruguay

El cierre estuvo a cargo de Esteban Valenti, presidente del Comité Popular de Apoyo a Lula, quien planteó que una de las principales conclusiones del proceso brasileño es la necesidad de recuperar la movilización popular en Uruguay.

«Nos equivocamos porque dijimos que en este país la gente está desmovilizada, notoriamente desmovilizada», afirmó, al recordar el trabajo realizado por el comité durante la campaña.

Valenti sostuvo que el triunfo de Lula dejó tres elementos fundamentales: el liderazgo político, la movilización de multitudes y la utilización de las redes sociales como herramientas de organización y comunicación.

En particular, cuestionó la falta de protagonismo de la ciudadanía en la política uruguaya y consideró que no es posible ganar elecciones ni gobernar adecuadamente sin una participación activa de la sociedad.

«Sin la gente en la calle no se ganan las elecciones ni se gobierna bien», expresó.

También destacó el papel que desempeñó la comunicación digital durante la campaña brasileña y comparó esa experiencia con el trabajo desarrollado por el comité en Uruguay. Según detalló, un equipo reducido logró producir 130 muros y 26 videos, además de mantener una intensa actividad en internet.

En esa línea, anunció que el portal prolula.net continuará funcionando y adelantó que el comité tiene previsto ampliar su proyecto de comunicación hacia otros formatos y espacios, entre ellos la televisión y distintos sitios especializados.

Valenti también reivindicó el uso de nuevas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para desarrollar materiales de comunicación y disputar espacios en el terreno cultural.

Sin embargo, uno de los planteos más enfáticos de su intervención estuvo relacionado con lo que definió como una derrota cultural de la izquierda.

Al referirse a las denuncias vinculadas al caso Cardama, sostuvo que existe una dificultad para instalar determinados temas en la discusión pública y cuestionó que parte de la sociedad no les otorgue la relevancia que, a su entender, tienen.

«¿Cómo es que un gobierno que tenía tanto apoyo perdió a pesar del robo del otro de parte de Bolsonaro? Porque estamos perdiendo la batalla cultural», afirmó.

El dirigente convocó a no resignarse y a preparar nuevas instancias de participación política, cultural y comunicacional, con la mirada puesta en los próximos años.