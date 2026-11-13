De una cámara de juguete a cuatro décadas de fotoperiodismo: la trayectoria de Antonio Scuro

Las primeras fotos

Nacido en Montevideo en 1959, y de acuerdo a la biografía que compartieron durante la entrevista, Scuro se crió en una familia humilde —su madre era modista y su padre trabajaba como carpintero y portero de un edificio— en la que no existía vínculo previo con el oficio. "Nunca se habló de fotografía en mi casa. La fui descubriendo a medida que me fui vinculando por las mías, fui descubriendo", señaló.

En cuarto año de liceo adquirió otra cámara sencilla con la que mantuvo el hábito de fotografiar a su entorno cercano, hasta que más adelante compró una Zenith y realizó su primer curso en el Foto Club Uruguayo, "entre fines de 1984 y principios de 1985". Allí tomó clases con Diana Mines y compartió laboratorio con Jorge Cota, además de conocer a colegas como José Pampín y Marcelo Casacuberta. "Me abrió la cabeza para hacer otras cosas", dijo sobre su corto, pero determinante paso por la reconocida casa de estudio.

Por entonces trabajaba en una empresa multinacional. A mediados de 1986, ante un conflicto laboral, optó por un retiro incentivado que cambió su rumbo: "Me compré la primera Nikon con ese incentivo, me compré un kiosco y ahí empecé a entrar al mundo fotográfico y mi sustento era el kiosco". Aunque en ese momento la fotografía funcionaba como "un hobby medianamente caro", pronto daría el salto profesional.

La llegada a los medios de prensa

Antes de integrarse formalmente a un medio de comunicación, Scuro ya salía a la calle con su cámara impulsado por la efervescencia política de 1984. Mientras cursaba en la Facultad de Psicología y participaba en asambleas gremiales, documentaba las manifestaciones de la salida de la dictadura y las acciones militantes de aquellos días, como las pintadas clandestinas. "No lo enfocaba desde el punto de vista periodístico, era como una inquietud que tenía de registrar lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando", explicó. Esas imágenes nunca fueron publicadas y, según admitió entre risas, hoy desconoce su paradero porque su archivo es "un desastre".

Su ingreso a la prensa se produjo poco después, tras la reapertura del semanario El Popular con el retorno a la democracia. Comenzó colaborando en el suplemento juvenil El Vamos, cubriendo actividades de jóvenes, espectáculos musicales y movidas culturales. "Era una forma de militar, pero distinta", puntualizó. En esa redacción compartió tareas con Jorge Vidart, Fernando Gómez y nuevamente con Marcelo Casacuberta, a quienes reconoce como sus verdaderos maestros en el oficio.

"Yo no sabía ni lo que era una planilla. Te decían a las nueve de la mañana tenes que estar en tal lado, y ese tipo de cosas, que las fui descubriendo", contó acerca de sus primeras experiencias en la prensa. "Yo era el que estaba aprendiendo y me prendía a lo que viniera", agregó respecto a los temas que cubría en aquella época.

Su llegada a diarios como El Día o La Mañana implicaron para él un cambio profesional. "Todos los diarios en los que yo trabajé eran políticos, más allá del origen ideológico del diario. Y para mi fue un cambio de cabeza, de ver otro mundo, conocer otra gente, fue completamente distinto, y se exigía mucho más. En La Hora había un solo auto para cubrir todas las notas del día, a la mayoría ibas en ómnibus. En los demás diarios tenías un chofer, ibas con un periodista", recordó. De esta etapa destacó: "Siempre tuve la libertad de elegir la foto que yo quería. Nunca me dijeron esta foto no la publiques".

Al referirse a la dinámica de trabajo, aseguró que el fotógrafo de prensa no trabaja solo. "Yo soy de la idea de que el periodista forma parte del equipo. Es un tipo que trabaja contigo, que capaz que ve cosas que vos no ves, es una ayuda. Yo no creo en eso de que una imagen vale más que mil palabras. Para mi una imagen impresa en una página tiene que tener un titular y un pie de foto, tiene que decir acá pasó tal cosa".

Consultado sobre qué lo llevó a decidir quedarse en el mundo del fotoperiodismo, expresó: "Descubrí un mundo completamente distinto al de la vida cotidiana. Trabajar en prensa, para mí fue maravilloso", sostuvo. Pero también hubo momentos difíciles, como el cierre del diario La Hora Popular, en febrero de 1991, que definió como "un momento de zozobra porque no sabía en definitiva lo que me iba a pasar". En marzo de ese mismo año ingresó a la revista deportiva Uruguay Sport, publicación que luego se transformaría en La República Sport.

Casi cuatro décadas de trayectoria

A lo largo de 37 años de ejercicio profesional, el trabajo de Antonio Scuro quedó plasmado en buena parte de la prensa nacional, incluyendo redacciones como El Popular, La Hora Popular, El Día, La Mañana, La República, Últimas Noticias, Tiempos del Mundo y Caras y Caretas, además de su labor como fotógrafo en Tenfield entre 2001 y 2021.

Paralelamente a su cobertura de hechos políticos, sociales, culturales y deportivos, participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Uno de los hitos internacionales de su carrera ocurrió en 2015, cuando viajó invitado por el gobierno de China para integrar la muestra Imágenes del Uruguay, organizada por la Embajada uruguaya en el marco del Meet in Beijing Art Festival.