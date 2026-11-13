"El pueblo palestino es el que sufre los resultados de las elecciones de Israel", afirmó el embajador Al-Sweis

Para esta entrega, Caras y Caretas dialogó con el embajador de Palestina en Uruguay, Ahmad Al-Sweis, y con la activista del movimiento israelí Mujeres Activan por la Paz, Anabel Lifszyc. La revista también intentó comunicarse con representantes del partido Meretz, que integra la lista “Los Demócratas” representante del sionismo progresista, y con un vocero del partido palestino Hadash (perteneciente a la izquierdista Lista Conjunta), pero no fue posible debido al traspaso de bancas y las negociaciones por el cambio de mando.

Nuevo escenario político

“Para los palestinos, cualquier cambio en el Gobierno israelí es mejor de lo que existe actualmente”, reconoció el embajador Al-Sweis. Además, “el pueblo palestino es el que sufre los resultados de las elecciones de Israel, eso nos legitima a poder hablar del tema”, aseguró.

En ese sentido, “nosotros estamos viendo cómo, tanto el Gobierno actual, como la oposición están de acuerdo en evitar que haya un Estado palestino y lo manifiestan libremente”, criticó. “Eisenkot formó parte del gobierno de Netanyahu” y al inicio “fue un ministro sin cartera”, complementó. “¿Qué hizo y qué cambió?”, se preguntó. “En la guerra del 2006 contra Hezbolá, Eisenkot fue uno de los líderes militares de Israel, y fue el creador de la doctrina Dahie, del distrito sur de Beirut, que significa zona quemada, tierra quemada”, rememoró.

“Provocar tanto daño, tanta destrucción que cuestionen en el futuro cualquier ataque que quieran hacer contra Israel”, explicó. “Entonces atacaron infraestructuras, edificios civiles, y esa fue su obra, no estamos hablando de un pacifista”, advirtió.

El diplomático palestino no coincidió en que el sionismo progresista esté a favor de la solución de los dos Estados: “El sionismo es un proyecto colonialista, es contradictorio decir soy colonialista y progresista, se trata de una forma de engañar a la izquierda occidental”, aseguró.

“No puedes escuchar a un sionista hablar de la libertad del pueblo palestino o su autodeterminación, como mínimo hablan de tutela”, transmitió. “Aseguran que no van a permitir que exista una Gaza armada, pero lo dice un Estado nuclear que le tiene miedo a tus Kalashnikov”, problematizó.

“Le da pánico que tú tienes un Kalashnikov en casa a un Estado que tiene los cazas F 35 que cada dos por tres salen a bombardear, drones, inteligencia artificial y bombas atómicas”, indicó. “Quieren que todos los que les rodean estén desarmados, es un poco contradictorio cuando no paras de armarte y formas militares desde la infancia”, se quejó. Más adelante en la entrevista, el embajador matizó los límites de la lucha armada.

Los partidos palestinos de Israel

El embajador valoró la postura de los legisladores de la Lista Conjunta, “un grupo mixto de mayoría árabe con participación judía que se ha manifestado abiertamente antisionista”. “Hoy en día tenemos a comunistas israelíes que se desmarcan abiertamente del sionismo y eso es muy importante”, agregó. Los partidos del gobierno de Israel intentaron “que ni siquiera se puedan presentar para las elecciones, pero se pudo seguir adelante con eso”, celebró.

En las elecciones israelíes los palestinos aumentaron considerablemente su representación en la Knesset (pasando de 5 a 11 bancas en el bloque de izquierda, y de 5 a 7 en la derecha), en parte por ingeniería electoral, y también porque se rompió una parte importante del abstencionismo de la población. El motivo es que “están siendo amenazados constantemente”, indicó Al-Sweis. Los palestinos “dentro del territorio de Israel —con los límites de 1948— están padeciendo homicidios criminales cada vez más, ataques contra sus poblaciones, racismo deliberado en los medios de comunicación”, analizó.

“En un momento esa población se vio más amenazada que nunca con esa oleada fascista, criminal, muy salvaje de parte de los israelíes más radicales” con figuras como el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir o el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich “que son personas que fueron condenadas en su época como personas violentas incluso por los tribunales de Israel, y ahora están en el poder”, evaluó.

“Como dice algún que otro analista judío, la sociedad israelí padece una enfermedad, y es que está enamorada del extremismo, cree que con más violencia va a conseguir algo”, rechazó.

Por otro lado está la derechista Lista Árabe Unida, liderada por Mansour Abbas, que “acepta las condiciones sionistas”, apuntó el embajador. “En nuestra opinión esa lista es bastante negativa”, admitió. “Ellos se autodenominan como pragmáticos, pero nosotros sabemos que lo pragmático para Israel es que desaparezcas”, señaló.

“De momento, si ven que tienes un poder, un peso en la sociedad, te tienen algo de respeto”, aún así en paralelo “te están toreando a ver si te cansas o aceptas sus condiciones cada vez más en contra de tus intereses, corriendo el límite”, argumentó. “Incluso en contra de tu identidad”, rechazó. “En comparación con la otra lista árabe, tuvo muy pocos escaños, porque para los palestinos es una persona bastante vendida, y encima gratis”, criticó.

¿Los palestinos son un pueblo desunido?

“El mayor desafío que tenemos los palestinos” para transformar la realidad “no es lo que está pasando en Estados Unidos, ni en Israel, sino que los problemas son internos y tienen que ver con la unidad política nacional”, destacó Al-Sweis.

Es decir “juntarnos todos en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), como único representante del pueblo palestino y crear una estrategia unida, uniforme y entre todos para enfrentarnos a ese enemigo desatado”, justificó. “Eso es lo que nos falla actualmente, no lo estamos haciendo bien y ese es el mayor desafío que tenemos los palestinos”, reconoció.

“La OLP es la organización que en 1964 se crea como el único órgano representante de los palestinos donde sea que estén, refugiados, bajo ocupación, en la diáspora y tenga el pasaporte que tenga”. Desde antes de los Acuerdos de Oslo de 1994 “cuando se creó la Autoridad Nacional Palestina (ANP)”, recordó.

Análogamente, en el caso del Estado de Israel existe la Organización Sionista Mundial, que lidera al movimiento y sus agencias, una excede a la otra, pero se relacionan entre sí.

“Hamás y la Yihad islámica nunca formaron parte de la OLP, ellos se crearon en los años 80 y en parte se presentan como una alternativa a la OLP”, reseñó. Las potencias occidentales “en los finales de los 70, y toda la década de los 80, estuvieron financiando el islamismo radical en el mundo árabe”, rememoró.

Al mismo tiempo, “en Palestina, en Cisjordania no se permitía a la OLP actuar de ninguna manera y era perseguida, cuando a los islamistas sí que tenían un margen de movilidad mucho más amplio”, dijo. “Esas organizaciones salen como contrarias a la OLP, según ellos decían contrarias a los de izquierda, aunque la OLP no es toda de izquierda, pero ellos decían que ‘esos izquierdistas no van a liberar Palestina sin creer en Dios’”, relató.

En las elecciones de la Autoridad Palestina de 2005 en Gaza “se presentaron, pero fue un caso raro”, realmente “fue más una excepción que se presentaran a las elecciones y ganaran”, señaló. Desde allí Hamás gobierna la Franja de Gaza, y se mueve en diferente dirección que la ANP en Cisjordania.

“Constantemente les llamamos a que entren a la OLP, porque es el camino que nos abre las puertas internacionalmente, y no el que nos las cierra”, comentó. “Son nuestros paisanos, nuestros hermanos, y les decimos ‘si quieren hacer política, tenéis que entrar en la OLP y aceptar las condiciones de nuestra Carta’”, reflexionó.

Entre los principales principios de la OLP está “el reconocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo en “la partición del territorio palestino que establece que el Estado de Palestina comprende el territorio de Cisjordania y Gaza con Jerusalén Este como capital”, desarrolló. También está “el derecho de retorno de los refugiados”, complementó.

Además “cualquier forma de resistencia tiene que ser dentro de lo que es la legalidad internacional, es decir que en territorios ocupados sí se puede, pero más allá de esos territorios ocupados no es resistencia”, aseguró. Este principio, por ejemplo, descarta al ataque del 7 de octubre de 2023 como una acción legítima para la organización.

“El enfrentamiento armado puede ser solamente legitimado contra soldados o colonos armados en territorio ocupado, no fuera”, aclaró. Los territorios palestinos ocupados son la Franja de Gaza, Cisjordania y la zona este de Jerusalén. “Nosotros discrepamos mucho con ellos, pero no entramos en condenar a Hamás y las Yihad Islámica”, matizó. De cualquier forma “los sionistas internacionalmente tratan de tachar a todos los que luchan contra ellos de terroristas, pero no hay que facilitarles ese trabajo, hay que complicárselos”, afirmó.

La Junta de la Paz de Trump

Las expectativas sobre la Junta para la Paz que instaló el presidente estadounidense Donald Trump en Gaza “son bastante leves o moderadas”, lamentó el embajador palestino. “El Consejo de Paz ha destacado en su discurso que los principales responsables de entorpecer toda ayuda, todo progreso en cuanto a la paz o el alto del fuego en Gaza son Trump y Netanyahu directamente”, fustigó.

“Pero yo iría un poquito más allá y diría que la Unión Europea también es responsable por no exigir o no tomar medidas persuasivas concretas, como hicieron con Rusia, por la guerra de Ucrania”, señaló. “Tienen la mano muy ligera a la hora de de imponer sanciones sobre Irán” sobre los países árabes o Rusia “pero cuando viene la cosa sobre Israel empiezan a tomarlo con pinzas y a elegir personalidades determinadas”, opinó. “A esta persona sí la vamos a condenar, a esa no”, puntualizó.

La oleada de reconocimientos formales al Estado palestino que incluyó a países como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal “no está haciendo nada en contra de Israel, realmente”, reflexionó.

“Por eso vemos esas revueltas sociales, que son totalmente legítimas, en Europa”, señaló. “La gente está harta de esa política de doble rasero que está llevando tan descaradamente la Unión Europea”, justificó. “Es decir, con unos sí son duros y con otros no tan duros, manteniendo relaciones militares e intercambio militar con Israel incluso”, manifestó.

Por lo tanto, “estamos pidiendo que la Junta de la Paz se vaya, y quite la mano sobre Gaza”, reclamó. “No han mencionado nada de los ataques diarios israelíes, son parte de la ocupación”, expresó. “Se ha convertido en una herramienta más para convertir a Gaza en una reserva de muerte donde puedan tratarla como un terreno para una inmobiliaria que quieren construir”, razonó.

“Al principio se vio bien, pero no se cumplieron ninguna de las condiciones que se pusieron, no se dio ningún paso adelante, se entorpeció”, dijo. “Para nosotros por lo menos sirve para ralentizar la muerte o la matanza en Gaza, simplemente se quedó en eso”, concluyó.