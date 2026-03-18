Es sólida la economía de las stablecoins

Las stablecoins y los activos tokenizados son representaciones digitales de valor en el sistema financiero, pero cumplen funciones diferentes. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para minimizar la volatilidad al vincular su valor a activos estables, como el dólar o el euro, funcionando como el "efectivo" del mundo digital; son ideales para pagos rápidos y seguros, y vienen en varias formas, incluyendo las respaldadas por fiat, cripto o algorítmicas. Por otro lado, los activos tokenizados convierten los derechos de propiedad de activos reales en tokens digitales en la blockchain, lo que permite la fraccionalización y eficiencia en las transacciones al eliminar intermediarios, facilitando el acceso y la liquidez de activos tradicionalmente ilíquidos, como bienes raíces o acciones.