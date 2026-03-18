El debate sobre la regulación financiera se intensifica a medida que las stablecoins y los activos tokenizados adquieren importancia sistémica. Si estos elementos se convierten en la columna vertebral del sistema financiero, las blockchains dejarán de ser meros experimentos tecnológicos para convertirse en servicios públicos esenciales, comparables a las redes eléctricas o los sistemas de pagos interbancarios.
regulación
Es sólida la economía de las stablecoins
Las stablecoins y los activos tokenizados son representaciones digitales de valor en el sistema financiero, pero cumplen funciones diferentes.