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Es sólida la economía de las stablecoins

Las stablecoins y los activos tokenizados son representaciones digitales de valor en el sistema financiero, pero cumplen funciones diferentes.

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El debate sobre la regulación financiera se intensifica a medida que las stablecoins y los activos tokenizados adquieren importancia sistémica. Si estos elementos se convierten en la columna vertebral del sistema financiero, las blockchains dejarán de ser meros experimentos tecnológicos para convertirse en servicios públicos esenciales, comparables a las redes eléctricas o los sistemas de pagos interbancarios.

Las stablecoins y los activos tokenizados son representaciones digitales de valor en el sistema financiero, pero cumplen funciones diferentes. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para minimizar la volatilidad al vincular su valor a activos estables, como el dólar o el euro, funcionando como el "efectivo" del mundo digital; son ideales para pagos rápidos y seguros, y vienen en varias formas, incluyendo las respaldadas por fiat, cripto o algorítmicas. Por otro lado, los activos tokenizados convierten los derechos de propiedad de activos reales en tokens digitales en la blockchain, lo que permite la fraccionalización y eficiencia en las transacciones al eliminar intermediarios, facilitando el acceso y la liquidez de activos tradicionalmente ilíquidos, como bienes raíces o acciones.

El problema actualmente es de regulación y surge la pregunta si sobre la misma. Sin embargo, la infraestructura actual presenta vulnerabilidades preocupantes que es necesario atender y que implican riesgo de gobernanza, fragilidad operatica, incertidumbre jurisdiccional, entre otros.

Las blockchains enfrentan varios desafíos significativos que afectan su viabilidad como infraestructura financiera. En primer lugar, los riesgos de gobernanza surgen de su dependencia en mecanismos descentralizados, que pueden resultar lentos, opacos y vulnerables a la influencia desproporcionada de grandes tenedores de tokens, conocidos como ballenas. Además, la fragilidad operativa se manifiesta a través de problemas como la congestión, tarifas volátiles e interrupciones de servicio, como sucedió en Solana, lo que pone en riesgo la liquidación de activos en tiempo real. Finalmente, la incertidumbre jurisdiccional complica la responsabilidad legal ante fallas, ya que, al ser redes globales, resulta difícil para los reguladores nacionales implementar una supervisión eficaz.

Para abordar estos desafíos, se vienen pensando marcos que implementen estándares más rigurosos de resiliencia y transparencia, esencialmente para asegurar la estabilidad del sistema financiero en la era de las stablecoins.

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