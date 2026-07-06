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Donald Trump | Mundial | Gianni Infantino

El peso del poder

Escándalo Mundial: Trump llamó a Infantino y FIFA levantó sanción a Balogun

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Infantino premia a Trump antes de la disputa de la Copa del Mundo.

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Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda, en una decisión aplaudida por el presidente Donald Trump.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0.

El atacante del Mónaco estaba siendo la estrella del duelo en Santa Clara (California) tras anotar el primer tanto en el minuto 45.

Pero el choque deparaba un giro de guion cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

Además de su salida del césped, se esperaba que esta infortunada acción fuera a dejar a la escuadra de Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el siguiente partido ante Bélgica, en el que tratarán de avanzar a cuartos e igualar su techo en la era moderna de los Mundiales.

Pero la situación de Balogun dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que el ariete recibira un partido de sanción por su expulsión.

Ese castigo, sin embargo, "queda en suspenso durante un período de prueba de un año" en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", agregó el texto.

Trump llamó a Infantino

Según se supo, Trump llamó a Infantino, con quien mantiene una relación cercana, el miércoles, mismo día en que Balogun fue expulsado durante el triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, informó este domingo a la AFP una fuente cercana al caso, bajo condición de anonimato.

La FIFA anunció el domingo que suspendía la aplicación del partido de sanción impuesto al delantero del Mónaco, una decisión que le permitirá disputar el duelo del lunes ante Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo.

"Para mí nunca es tarjeta roja", dijo el técnico norteamericano el argentino Mauricio Pochettino nada más terminar el duelo ante Bosnia. "Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente".

Las críticas no tardaron en llegar a la esfera política. Un día después del partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que a su selección la habían "jodido" y pidió que la sanción fuera apelada.

"Tiene que haber un proceso de apelación para eso. Probablemente ya sea demasiado tarde para eso, ¿no?", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Este domingo, la federación de Estados Unidos se mostró complacida con la decisión sobre su delantero. "Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana", dijo US Soccer en un comunicado.

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