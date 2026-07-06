Más de la mitad de los ingresos a gobiernos departamentales fueron por designación directa

En todo el Estado durante 2025 se registraron 52.669 altas y 48.343 bajas de funcionarios públicos. Los ingresos por designación directa fueron el 13%; el 45% por concurso de “oposición y méritos” o por concurso de “méritos y antecedentes”; el 35% por listas de aspirantes; el 2% por elección directa –mediante voto popular–; el 1% por sorteo; el restante 3,3% por otros mecanismos.

La nueva ley que regula los ingresos a las intendencias mediante concursos o sorteos (20.451) no tuvo un impacto en los números de 2025, ya que la norma fue aprobada en diciembre del año pasado. La ley establece que los funcionarios contratados por designación directa “podrán ser hasta 4% del total de cargos presupuestales del respectivo gobierno departamental”. Además, dispone que estos deberán cesar “automáticamente al finalizar el período de gobierno en que fueron designados”.

Lavalleja a la cabeza

Al igual que en 2024, la Intendencia de Lavalleja, que en las últimas elecciones departamentales pasó por primera vez del Partido Nacional (PN) al Frente Amplio (FA), fue la que registró más designaciones directas y también la mayor proporción con respecto al total de altas: 611 funcionarios ingresaron por ese mecanismo sobre un total de 623 altas o transformaciones de vínculo, es decir, el 98%. En 2024 habían sido 623 los ingresos directos sobre un total de 762.

En segundo lugar se ubicó la Intendencia de Cerro Largo, con 431 ingresos por designación directa, lo que representa el 56% de un total de 769.