Sorpresa en el Mundial: Brasil cae 2 a 1 ante Noruega y queda eliminado

Poco después, Brasil perdió la oportunidad de adelantarse en el marcador cuando Bruno Guimarães falló un penalti.

El partido se mantuvo igualado en todo momento, con varias oportunidades de gol de Vinícius Júnior, aunque se llegó al descanso cero a cero.

Brasil con Neymar

El segundo tiempo estuvo marcado por la entrada de Endrick en el campo, que a punto estuvo de marcar en sus primeros minutos, sobre todo en una jugada individual donde solo faltó puntería.

También entró Neymar, aunque de poco sirvió; el partido quedó sentenciado en la recta final, con dos goles del delantero noruego Erling Haaland.

Neymar tuvo la oportunidad de aportar algo al equipo con un gol de penalti en los últimos minutos, ya insuficiente para llevar el partido a la prórroga.

El próximo desafío de Noruega tendrá lugar el sábado 11 de julio en la ciudad estadounidense de Miami, cuando se enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre México e Inglaterra.

Mala racha

La derrota de Brasil confirma la mala racha histórica de la selección, que la llegada del entrenador italiano Carlo Ancelotti no pudo remediar.

Noruega confirmó su historial –nunca ha perdido ante Brasil– e impuso una humillación al país del fútbol; hay que remontarse a 1990 para ver a Brasil eliminado de un Mundial en los octavos de final.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

(Sputnik)