Policías comenzarán este lunes la capacitación para manejar los blindados

Los primeros policías que estarán a cargo de conducir los blindado destinados al patrullaje de las zonas más peligrosas de la capital comenzarán este lunes su capacitación en el departamento de Florida.
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Los efectivos viajarán al batallón de ese departamento para entrenarse en el manejo de los vehículos Cóndor, uno de los modelos que el Ejército pondrá a disposición del Ministerio del Interior en el marco del acuerdo firmado entre ambas carteras.
El convenio establece que serán policías quienes conduzcan los blindados y estén al frente de los operativos. No obstante, deja abierta la posibilidad de que, en casos puntuales, efectivos del Ejército también puedan manejar los vehículos cuando sea necesario. Esa será la única participación prevista para los militares en estos despliegues.
La capacitación fue considerada necesaria debido a las características técnicas de estos vehículos, cuyo manejo requiere entrenamiento específico.
El plan prevé incorporar un total de 12 blindados de cinco modelos diferentes, que serán utilizados en tareas de patrullaje en las zonas de mayor riesgo del país.
Cinco modelos diferentes
Los policías que comenzarán a capacitarse esta semana para conducir vehículos blindados del Ejercito Nacional podrán operar cinco modelos incluidos en el convenio firmado entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional para reforzar los patrullajes en barrios de Montevideo con mayor incidencia de criminalidad.
El acuerdo prevé el préstamo de hasta 12 blindados que permanecerán bajo el mando de la Policía Nacional, aunque podrán ser conducidos tanto por efectivos policiales especialmente entrenados como, eventualmente, por choferes militares en comisión de servicio.
Entre los modelos incluidos figuran los RPZ Cóndor, Mamba MK-7, Vodnik VML M-7, EE-11 Urutu y Mowag Piranha, vehículos con características muy diferentes entre sí, desde blindados concebidos para resistir explosivos hasta transportes anfibios de personal.