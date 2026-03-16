Rafael Correa

Expresidente de Ecuador Rafael Correa visita Uruguay y se entrevista con dirigentes del FA y el Gobierno

El exmandatario tiene previstas una serie de entrevistas para su canal de streaming; entre estas se cuentan la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Se encuentra de visita en Uruguay el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, (2007-2017) y prevé reunirse con autoridades políticas y dirigentes del Frente Amplio. Este martes será recibido por el titular de la fuerza política de gobierno, Fernando Pereira.

Correa llegó el viernes y ya se reunió con el dirigente del Frente Amplio y ex senador, Rafael Michelini. Visitó, además, el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo.

El exmandatario ya mantuvo una entrevista con la exvicepresidenta Lucía Topolansky y prevé hacer lo mismo en el correr de esta semana con la vicepresidenta Carolina Cosse. Las entrevistas de Correa las difundirá en su canal de streaming.

este martes Correa será recibido por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

A los blancos no les gusta

Como era de esperar, desde el Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez rechazó la presencia de Correa en Uruguay, por considerarlo "prófugo de la Justicia por delitos de corrupción".

Tras dejar la Presidencia en 2017, Correa reside en Bélgica, país de origen de su esposa, la educadora Anne Malherbe Gosseline. En abril de 2020, la Justicia de Ecuador lo condenó en ausencia a ochos años de prisión por supuestos actos de corrupción sobre financiamiento de su partido político a cambios de contratos con el Estado entre 2012 y 2016.

En abril de 2022, el gobierno de Bélgica lo consideró un perseguido político y le concedió el estatus de asilado político, lo que le da protección internacional y impide su extradición a Ecuador.

