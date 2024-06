FA analiza este lunes las acciones políticas por seguimiento a Abdala

El presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que la gente “está cansada” de que “se rompan expedientes y que lo hagan ministros y asesores del presidente”: “La gente está cansada de espionaje a senadores, a gobernantes, al presidente del Pit-Cnt. La gente está cansada de ver cómo colocan ediles en Salto Grande. La gente está cansada de tanto acomodo en las intendencias. La gente está cansada de no llegar a fin de mes. La gente está cansada de la falta de seguridad. La gente está cansada, pero no está cansada por las filtraciones, provengan de donde provengan, porque ustedes viven de esas filtraciones. La gente está cansada de vivir en un país que no les da garantías”.