Fiscalía: Machado no pidió ser trasladado y Mónica Ferrero lo sacó igual

El traslado del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado a la fiscalía de Cibercrimen sigue teniendo un manto de dudas y generó polémica a nivel político. Para el oficialismo la decisión de Ferrero hace "ruido", mientras que la oposición vio con buenos ojos el traslado.
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Uno de los puntos controversiales está vinculado a las razones que manejó la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para sacar a Machado de la sede penal y nombrar en su lugar a Diego Pérez, que hasta ahora era fiscal de Flagrancia. Para algunos referentes del oficialismo, el movimiento que resolvió Ferrero "fue raro", mientras que dirigentes de la actual oposición defendieron la decisión que tomó la fiscal de Corte.
Según publica este martes La Diaria, el fiscal Machado precisó cómo se dio el cambio de sede penal: “En febrero llegó un correo para informar que estaba creada la nueva fiscalía [especializada en cibercrimen] y que todos aquellos que tuvieran interés se postularan. Yo me postulé, al igual que otros colegas, y quedé seleccionado. Yo no pedí traslado”, se limitó a responder Machado, que no quiso hacer más declaraciones sobre el tema.
La decisión de Ferrero de pasar a Machado a Cibercrimen se tomó el jueves 14 de mayo. Las repercusiones fueron inmediatas, entre otras cosas porque Machado y su equipo tenían bajo su responsabilidad dos casos que impactan directamente sobre la última gestión del expresidente Luis Lacalle Pou: Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, con la derivación de la destrucción de documentos públicos.
Pérez asumirá en julio
El nuevo titular Diego Pérez, asumirá su cargo al regreso de un viaje a Roma, ya que Ferrero lo envió a capacitarse a esa ciudad durante todo junio.
Las consecuencias son previsibles, el tema va para largo y habrá nuevos capítulos, y la probabilidad de que se tomen decisiones estratégicas fuertes en el corto plazo es bajísima. Es el escenario ideal para que se acumulen pedidos de archivo, planteos de nulidad y vencimientos de plazos.