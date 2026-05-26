Fiscalía: Machado no pidió ser trasladado y Mónica Ferrero lo sacó igual

La decisión de Ferrero de pasar a Machado a Cibercrimen se tomó el jueves 14 de mayo. Las repercusiones fueron inmediatas, entre otras cosas porque Machado y su equipo tenían bajo su responsabilidad dos casos que impactan directamente sobre la última gestión del expresidente Luis Lacalle Pou: Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, con la derivación de la destrucción de documentos públicos.

Pérez asumirá en julio

El nuevo titular Diego Pérez, asumirá su cargo al regreso de un viaje a Roma, ya que Ferrero lo envió a capacitarse a esa ciudad durante todo junio.

Las consecuencias son previsibles, el tema va para largo y habrá nuevos capítulos, y la probabilidad de que se tomen decisiones estratégicas fuertes en el corto plazo es bajísima. Es el escenario ideal para que se acumulen pedidos de archivo, planteos de nulidad y vencimientos de plazos.