FA pone la carne en el asador

– “Esa flor que está naciendo/ese sol que brilla más/todo eso se parece/

a la sonrisa de mamá/Esa rosa que despierta/ese río que se va/todo eso se parece/

a la sonrisa de mamá”

-¡A la pipetuá, Borges! Me trae este tema de Palito Ortega. ¿A qué se debe?

-Bueno, pasé las Fiestas con mi madre y lo he estado cantando en las últimas horas. Cosas del inconsciente…¿Usted cómo pasó, Álvarez?

-Bien, tranquilo, en familia. ¿Qué novedades tiene, Borges?

-Antes de llegar a lo de mi vieja el 31, estuve picando algo con un par de dirigentes del Frente Amplio (FA).

-Mire usted…

-Bueno, estas personas me comentaron que “el partido se juega en las elecciones internas” y que es necesario que la fuerza política “ponga toda la carne en el asador” para esa instancia.

-¿Pur cuá?

-Porque será un momento diferente ya que en esta ocasión no estarán los líderes históricos. Me refiero a Tabaré Vázquez y José Mujica. Me explicaba que ahora es preciso mostrar “la variedad y la diversidad” que representan los precandidatos con el objetivo de rescatar el voto de los denominados “desencantados” e indecisos. “El escenario se desplaza hacia las internas. Nunca las primarias tuvieron tanta importancia como las que se realizarán en 2019”, me dijo un dirigente al tiempo que se llevaba una papa chip a su boca y el mozo vertía en su vaso un generoso vermouth rosso.

-Con todo…

-Dicen en el FA que es fundamental marcar la cancha en esta instancia y terminar estos comicios siendo la principal fuerza política del país para despejar cualquier fantasma.

-Ajá…