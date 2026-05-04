Familiares se reúne con Orsi: dos reclamos centrales sobre la mesa

La referente consideró que la responsabilidad no recae únicamente en el ámbito militar, sino también en los sucesivos gobiernos, que —según afirmó— no han generado las garantías necesarias para avanzar en verdad y justicia.

Respecto a las expectativas del encuentro, Zaffaroni señaló que el colectivo mantendrá su disposición al diálogo con las autoridades. “Siempre vamos a tender el diálogo, menos con los perpetradores”, afirmó, al tiempo que remarcó que esa ha sido la postura histórica de Familiares con todos los gobiernos.

Asimismo, destacó el papel de la sociedad en la sostenibilidad del reclamo. A su juicio, el crecimiento del respaldo social ha permitido mantener vigente la demanda de verdad y justicia. “Si podemos seguir reclamando hoy es porque la sociedad está integrando esta temática como parte de todos”, sostuvo.

Finalmente, valoró el avance de la Justicia en el esclarecimiento de hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y subrayó que “la verdad es el único camino” para que las nuevas generaciones comprendan lo sucedido y definan su propio futuro.