Bajo la consigna "Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?", se realizará el proximo 20 de mayo la 31ª Marcha del Silencio. En la antesala de esta nueva movilización, el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunirá este lunes por la tarde, con el presidente Yamandú Orsi. Sobre este tema dialogó Elena Zaffaroni, integrante del colectivo, con el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV.
Ante la 31ª Marcha del Silencio
Familiares se reúne con Orsi: dos reclamos centrales sobre la mesa
Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares, contó qué planteos le realizarán al presidente Yamandú Orsi y qué expectativas tienen sobre los avances en verdad y justicia.