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Familiares | Elena Zaffaroni |

Ante la 31ª Marcha del Silencio

Familiares se reúne con Orsi: dos reclamos centrales sobre la mesa

Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares, contó qué planteos le realizarán al presidente Yamandú Orsi y qué expectativas tienen sobre los avances en verdad y justicia.

Familiares se reúne con Orsi este lunes.

Familiares se reúne con Orsi este lunes.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Bajo la consigna "Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?", se realizará el proximo 20 de mayo la 31ª Marcha del Silencio. En la antesala de esta nueva movilización, el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunirá este lunes por la tarde, con el presidente Yamandú Orsi. Sobre este tema dialogó Elena Zaffaroni, integrante del colectivo, con el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV.

Los reclamos principales

¿Qué temas se abordarán en la reunión?, ¿ qué planteos llevará este año el colectivo? ¿ cuáles son las expectativas acerca del accionar del gobierno frenteamplista?. Al respecto, Zaffaroni explicó que el eje del planteo estará centrado en dos aspectos: conocer qué acciones se están desarrollando para ubicar a los detenidos desaparecidos y qué medidas se adoptan para que los militares requeridos por la Justicia comparezcan ante los tribunales. Según indicó, se trata de “dos puntos fuertes” que el colectivo viene reiterando ante las autoridades.

La entrevistada sostuvo que también insistirán en la necesidad de un compromiso político claro por parte del Ejecutivo. En ese sentido, cuestionó que la información “está ahí enquistada” en instituciones vinculadas a los hechos, y apuntó a la continuidad de estructuras y doctrinas dentro de las Fuerzas Armadas. A su entender, “el Ejército sigue educando en la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno como principio”, mientras que los gobiernos “miran para otro lado”.

La referente consideró que la responsabilidad no recae únicamente en el ámbito militar, sino también en los sucesivos gobiernos, que —según afirmó— no han generado las garantías necesarias para avanzar en verdad y justicia.

Respecto a las expectativas del encuentro, Zaffaroni señaló que el colectivo mantendrá su disposición al diálogo con las autoridades. “Siempre vamos a tender el diálogo, menos con los perpetradores”, afirmó, al tiempo que remarcó que esa ha sido la postura histórica de Familiares con todos los gobiernos.

Asimismo, destacó el papel de la sociedad en la sostenibilidad del reclamo. A su juicio, el crecimiento del respaldo social ha permitido mantener vigente la demanda de verdad y justicia. “Si podemos seguir reclamando hoy es porque la sociedad está integrando esta temática como parte de todos”, sostuvo.

Finalmente, valoró el avance de la Justicia en el esclarecimiento de hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y subrayó que “la verdad es el único camino” para que las nuevas generaciones comprendan lo sucedido y definan su propio futuro.

Embed - #38 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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