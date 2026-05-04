Joselo López (Pit-Cnt) advirtió la preocupación por la inestabilidad económica

Problema del Pit-Cnt

Para López el principal problema que enfrenta el movimiento sindical “es que se pierden puestos calificados y se sustituyen por empleos precarizados. La precarización es una tendencia importante que, sumada a la automatización y las nuevas tecnologías que vienen para quedarse, hace mucho ruido en las cadenas de producción”.

“Este fenómeno va mucho más rápido de lo que el movimiento sindical puede abordar”, advirtió. Y en esa línea sostuvo: “Debido a nuestra estructura pesada, el problema llega al Pit-Cnt cuando prácticamente ya está todo decidido. Aun así, ponemos nuestro mayor esfuerzo. En algunos lugares hemos evitado el cierre de empresas y en otros hemos generado derechos para trabajadores que se quedan sin empleo de "mejor calidad", por decirlo de alguna manera. Es parte de la nueva realidad en este nuevo orden mundial”.

Inestabilidad y acuerdos

Más adelante hizo referencia a la negociación salarial y algunas señales negativas hacia la rendición de Cuentas. Recordó que en la negociación presupuestal, los públicos alcanzaron un acuerdo salarial de dos años basado en una proyección de crecimiento del 2.8% que no se verificó; se creció un punto menos. Ahora, con el petróleo en niveles complejos y una perspectiva económica casi sin crecimiento, la Rendición de Cuentas viene con "gasto cero" o incluso ajustes.

“Estamos preocupados”, sentenció. “Para llegar a esos acuerdos, los sindicatos del sector público hicimos un gran esfuerzo entendiendo la herencia compleja del gobierno anterior. Los acuerdos se firman para cumplirse y hay que honrarlos”.

Advirtió que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “ha sugerido posibles recortes, por lo que ponemos las barbas en remojo. Un gobierno de izquierda debe honrar esos compromisos. El presupuesto de este gobierno tuvo un incremento insuficiente, pero valoramos que fuera dirigido a la población más vulnerable, como niños y adolescentes. Pretendemos que se cumplan los acuerdos de estos dos años para luego ver cómo avanzamos”.

Acuerdo comercial

Sobre las preocupaciones que los sindicatos industriales han planteado acerca de las consecuencias del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), ecordó que el pasado 1 de mayo comenzó a aplicarse el acuerdo. “Si entran productos del exterior sin cláusulas de salvaguarda, el impacto directo en la industria será devastador debido a las asimetrías comerciales con las potencias europeas. Compartimos la preocupación de los compañeros industriales porque somos el 11% del PBI y este acuerdo, sin la intervención protectora del Estado, pone en riesgo miles de puestos de trabajo”, indicó.

Jornada laboral

López también hizo referencia a una posible reforma impositiva: “Desde el PIT-CNT impulsamos la propuesta de aumentar el impuesto al patrimonio en un 1% al sector más rico. Es una propuesta con rigurosidad técnica. Más tarde o más temprano, hay que discutir una reforma tributaria que genere una justicia mayor a la de hoy”.

“Hay documentos que demuestran empíricamente que los que más tienen son los que menos pagan. Ni que hablar de las exoneraciones tributarias inexplicables a esta altura del partido. En el financiamiento de la seguridad social, seguimos siendo casi el único país donde los trabajadores aportan el doble que los patrones. El gobierno no debe amputarse la posibilidad de discutir una nueva reforma que genere mejores condiciones para el porvenir del país”, consideró.

En cuanto a la posibilidad de una reducción de lña jornada laboral, López recordó que se trata de una “discusión real en el mundo, como se ve en Chile, México o el proyecto de Lula en Brasil. Esto impacta en la mejora de la calidad de vida y en la creación de nuevos puestos de trabajo frente al avance de la tecnología”.

Por esa razón, desde el movimiento sindical “saludamos la iniciativa del Ministerio de Trabajo de avanzar en esa dirección, siempre discutiendo la productividad. No es una "tabla rasa" para todos; en el sector público hay sectores como los bomberos con jornadas de 120 o 150 horas semanales que requieren alternativas. Es parte de la nueva realidad del mundo del trabajo y estamos dispuestos a avanzar en ese sentido”.