Hospital de Ojos: 30 lentes por día para asegurar el futuro escolar

"Facilitar esto es facilitar la salud. Si una deficiencia visual no se corrige a tiempo, el niño puede llegar a la edad adulta viendo mal toda la vida, con dificultades de aprendizaje y dolores de cabeza", subrayó Danza.

Claves del nuevo funcionamiento:

Capacidad Operativa: Producción de 30 anteojos diarios con tecnología semiautomática.

Logística Eficiente: Los niños eligen sus armazones durante las pesquisas y reciben los lentes directamente en sus centros educativos.

Calidad de Materiales: Se utilizan cristales orgánicos CR39 y armazones adaptados para las necesidades pediátricas.

Atención Extendida: Aunque el foco es el público escolar, el laboratorio también confecciona lentes para adultos con patologías complejas y vulnerabilidad socioeconómica.

Proyecciones: un laboratorio móvil

El director del Hospital de Ojos, Alejandro Fischel, enfatizó que el sistema está preparado para cubrir la totalidad de la demanda generada por las pesquisas. Por su parte, la administración proyecta la descentralización del servicio mediante un ómnibus equipado que permitirá trasladar el laboratorio directamente a las zonas donde se realizan los controles visuales, optimizando aún más los tiempos de respuesta.

Para el técnico óptico a cargo, Álvaro Pérez, el impacto social es evidente: "Es muy gratificante ver cuando se les entrega el lente y apreciar sus reacciones. Estamos garantizando un derecho fundamental".