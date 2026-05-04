Hospital de Ojos: 30 lentes por día para asegurar el futuro escolar

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) anunció la exitosa reapertura del laboratorio óptico del Hospital de Ojos "José Martí". Tras cinco años de inactividad, el centro ha alcanzado una capacidad de producción de 30 lentes diarios, permitiendo la entrega gratuita de 350 anteojos a escolares en lo que va de 2026.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La iniciativa se enmarca en el Programa de Salud Visual Escolar, cuyo objetivo es eliminar las barreras de acceso a la salud. Gracias a la contratación, por primera vez, de un técnico óptico especializado y la puesta a punto de equipamiento técnico, el proceso desde la prescripción hasta la entrega se ha reducido a un plazo máximo de 10 días.
Reapertura del laboratorio óptico del Hospital de Ojos
El presidente de ASSE, Álvaro Danza, destacó que esta reactivación permite que la asistencia sea integral. Anteriormente, muchos niños recibían la receta tras las pesquisas, pero no podían acceder al lente por limitaciones económicas familiares.
"Facilitar esto es facilitar la salud. Si una deficiencia visual no se corrige a tiempo, el niño puede llegar a la edad adulta viendo mal toda la vida, con dificultades de aprendizaje y dolores de cabeza", subrayó Danza.
Claves del nuevo funcionamiento:
-
Capacidad Operativa: Producción de 30 anteojos diarios con tecnología semiautomática.
Logística Eficiente: Los niños eligen sus armazones durante las pesquisas y reciben los lentes directamente en sus centros educativos.
Calidad de Materiales: Se utilizan cristales orgánicos CR39 y armazones adaptados para las necesidades pediátricas.
Atención Extendida: Aunque el foco es el público escolar, el laboratorio también confecciona lentes para adultos con patologías complejas y vulnerabilidad socioeconómica.
Proyecciones: un laboratorio móvil
El director del Hospital de Ojos, Alejandro Fischel, enfatizó que el sistema está preparado para cubrir la totalidad de la demanda generada por las pesquisas. Por su parte, la administración proyecta la descentralización del servicio mediante un ómnibus equipado que permitirá trasladar el laboratorio directamente a las zonas donde se realizan los controles visuales, optimizando aún más los tiempos de respuesta.
Para el técnico óptico a cargo, Álvaro Pérez, el impacto social es evidente: "Es muy gratificante ver cuando se les entrega el lente y apreciar sus reacciones. Estamos garantizando un derecho fundamental".