Pablo Laurta amenaza desde la cárcel a la familia de sus víctimas: "Pronto voy a recuperar la libertad".

“Ya saben quién soy”

Según relató Marina Romano, abogada que representa a Laura Giardina (hermana de una de las mujeres asesinadas), los mensajes intimidantes llegaron al entorno más íntimo de la familia. Las frases atribuidas a Laurta incluyen:

“Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy”

“Tarde o temprano se sabrá la verdad”

Estos textos generaron una profunda preocupación y temor en los familiares, que aún intentan reconstruir sus vidas después de la tragedia ocurrida en octubre de 2025.

“Una burla del sistema”

Romano calificó lo ocurrido como una “verdadera burla del sistema” y cuestionó duramente la falta de controles en el penal de Gualeguaychú. “Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad. Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel”, expresó la letrada en diálogo con ElDoce.tv.

La abogada informó que su clienta tomó conocimiento de los mensajes cuando la fiscalía la contactó para ponerla al tanto de la denuncia. “Mi clienta está muy alarmada y tiene miedo”, agregó Romano.

Piden medidas urgentes

Frente a este escenario, la querella solicitará medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto de Laurta con el entorno de las víctimas y bloquear sus vías de comunicación con el exterior. El objetivo es resguardar la seguridad de la familia, que ya había sufrido episodios de hostigamiento previos a los crímenes.

El triple crimen que conmocionó a Córdoba

Los hechos que derivaron en la detención de Laurta ocurrieron el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Córdoba. Según la reconstrucción fiscal, el acusado ingresó armado al domicilio de su expareja, Luna Giardina (26), y le disparó a quemarropa para luego asesinar también a su madre, Mariel Zamudio (54).

Además, enfrenta una investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado. Se cree que Laurta fue su último pasajero y que lo asesinó de un disparo en la cabeza.

La expareja de Laurta había presentado múltiples denuncias previas por violencia de género y contaba con orden de restricción y botón antipánico, medidas que resultaron insuficientes para evitar el fatal desenlace.

Un historial de violencia

Laurta era conocido en Uruguay por ser uno de los fundadores del grupo “Varones Unidos”. Según las pericias policiales, ingresó a territorio argentino de manera ilegal, cruzando el río Uruguay en canoa para evadir los controles migratorios, con el objetivo declarado de localizar a su hijo. Fue detenido finalmente el 12 de octubre de 2025 en un hotel de Gualeguaychú, cuando planeaba cruzar nuevamente el río hacia Uruguay en kayak.

Juicio ante jurados populares

La Justicia cordobesa determinó que Laurta será sometido a un juicio oral ante jurados populares, una medida reservada para delitos de máxima gravedad. Si es hallado culpable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, podría ser sentenciado a prisión perpetua.

Adicionalmente, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba lo imputó por abuso sexual infantil, tras hallar imágenes explícitas de menores de edad en su poder.