Homenaje a Michelini en el Paraninfo: "A 50 años de la infamia"

En el marco de la conmemoración de los 50 años del asesinato de Zelmar Michelini, se llevará a cabo el acto de homenaje “A 50 años de la infamia: Él está en nosotros”. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas en el emblemático Paraninfo de la Universidad de la República (UdelaR).
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Este evento busca ser un espacio de reflexión colectiva para mantener viva la memoria histórica y rendir tributo a quienes, como Michelini, entregaron su vida en defensa de los valores democráticos y la libertad.
Un panel de voces plurales sobre Zelmar Michelini
Un panel de voces plurales
Héctor Cancela
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Gabriela Verde
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Gerardo Caetano
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Marcelo Abdala
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Rafael Michelini
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Raul Castro
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Florencia Zabaleta
A medio siglo de uno de los capítulos más oscuros de la historia uruguaya, esta convocatoria reafirma el compromiso de la sociedad con el "Nunca Más" y la vigencia del pensamiento de una figura central para la identidad nacional.
Detalles del evento:
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Fecha: Miércoles 6 de mayo.
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Paraninfo de la Universidad de la República (Av. 18 de Julio 1824).
Entrada: Libre y gratuita.