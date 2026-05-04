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Política Michelini | homenaje |

Próximo miércoles

Homenaje a Michelini en el Paraninfo: "A 50 años de la infamia"

A medio siglo del crimen, referentes sociales y académicos rinden tributo a Zelmar Michelini en un acto por la memoria y la democracia en la UdelaR.

Pidieron condena por caso Michelini-Gutiérrez Ruiz.

Pidieron condena por caso Michelini-Gutiérrez Ruiz.
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En el marco de la conmemoración de los 50 años del asesinato de Zelmar Michelini, se llevará a cabo el acto de homenaje “A 50 años de la infamia: Él está en nosotros”. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas en el emblemático Paraninfo de la Universidad de la República (UdelaR).

Este evento busca ser un espacio de reflexión colectiva para mantener viva la memoria histórica y rendir tributo a quienes, como Michelini, entregaron su vida en defensa de los valores democráticos y la libertad.

Un panel de voces plurales sobre Zelmar Michelini

Un panel de voces plurales

  • Héctor Cancela

  • Gabriela Verde

  • Gerardo Caetano

  • Marcelo Abdala

  • Rafael Michelini

  • Raul Castro

  • Florencia Zabaleta

A medio siglo de uno de los capítulos más oscuros de la historia uruguaya, esta convocatoria reafirma el compromiso de la sociedad con el "Nunca Más" y la vigencia del pensamiento de una figura central para la identidad nacional.

Detalles del evento:

  • Fecha: Miércoles 6 de mayo.

  • Hora: 18:00 horas.

  • Lugar: Paraninfo de la Universidad de la República (Av. 18 de Julio 1824).

  • Entrada: Libre y gratuita.

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