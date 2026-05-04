Homenaje a Michelini en el Paraninfo: "A 50 años de la infamia"

En el marco de la conmemoración de los 50 años del asesinato de Zelmar Michelini, se llevará a cabo el acto de homenaje “A 50 años de la infamia: Él está en nosotros”. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas en el emblemático Paraninfo de la Universidad de la República (UdelaR).