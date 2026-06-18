Este jueves se dio a conocer la terna para algunos de los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Entre los encuentros se encuentran el que Uruguay disputará ante Cabo Verde en dónde la celeste está obligada a ganar para seguir en carrera.
obligados a ganar
FIFA designó nueva terna europea para el choque de Uruguay y Cabo Verde
Espen Eskas, noruego de 37 años, fue designado para arbitrar el segundo encuentro de Uruguay en la fase de grupos. Dirigirá su primer partido en un Mundial.