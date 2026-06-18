FIFA designó nueva terna europea para el choque de Uruguay y Cabo Verde

¿Quién es Eskas, el árbitro para el partido de Uruguay?

El árbitro de 37 años, nacido en la ciudad de Oslo, Noruega, estará dirigiendo el primer partido de un Mundial en su carrera. Debutó en el año 2005 y es parte de los árbitros FIFA desde el año 2017.

En la temporada 2025-26, Eskas dirigió los octavos de final de la Champions League, cuartos de final de la Conference League y las semifinales de los playoffs europeos para el Mundial. Además, en su carrera arbitró los Juegos Olímpicos de París 2024 (dos partidos de fase de grupos y el choque entre Marruecos y Egipto) y el Mundial sub 17 en el 2023.