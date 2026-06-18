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Mundial |

obligados a ganar

FIFA designó nueva terna europea para el choque de Uruguay y Cabo Verde

Espen Eskas, noruego de 37 años, fue designado para arbitrar el segundo encuentro de Uruguay en la fase de grupos. Dirigirá su primer partido en un Mundial.

Espen Eskas dirigirá el partido de Uruguay ante Cabo Verde.

Espen Eskas dirigirá el partido de Uruguay ante Cabo Verde.
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Este jueves se dio a conocer la terna para algunos de los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Entre los encuentros se encuentran el que Uruguay disputará ante Cabo Verde en dónde la celeste está obligada a ganar para seguir en carrera.

Para el segundo choque de la celeste, nuevamente habrá una terna europea que será encabezada por Espen Eskas de Noruega. Será acompañado por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin en bandas mientras que el cuarto árbitro será el estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo estará como el quinto asistente. Los árbitros del VAR aún no fueron designados.

Uruguay está obligado a ganar frente a Cabo Verde, partido que irá el próximo domingo 21 de junio desde las 21:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Quién es Eskas, el árbitro para el partido de Uruguay?

El árbitro de 37 años, nacido en la ciudad de Oslo, Noruega, estará dirigiendo el primer partido de un Mundial en su carrera. Debutó en el año 2005 y es parte de los árbitros FIFA desde el año 2017.

En la temporada 2025-26, Eskas dirigió los octavos de final de la Champions League, cuartos de final de la Conference League y las semifinales de los playoffs europeos para el Mundial. Además, en su carrera arbitró los Juegos Olímpicos de París 2024 (dos partidos de fase de grupos y el choque entre Marruecos y Egipto) y el Mundial sub 17 en el 2023.

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