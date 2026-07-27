Su último baile: árbitro que dirigió la final del Mundial se retiró

Con la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina por la mínima en Estados Unidos, como último partido, el árbitro esloveno Slavko Vincic se retiró como profesional a sus 46 años, una semana luego de este encuentro.
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La noticia del retiro fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) quien en un comunicado lo catalogó como "uno de los mejores árbitros de la historia". El mismo agregó que "como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati".
Vincic comenzó su carrera profesional en el año 2007 y se volvió internacional con la FIFA en el año 2010. Durante su carrera dirigió encuentros de gran importancia entre los que destaca la final del Mundial 2026 y la final de la Champions League de 2024 en dónde Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.