Su último baile: árbitro que dirigió la final del Mundial se retiró

La noticia del retiro fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) quien en un comunicado lo catalogó como "uno de los mejores árbitros de la historia". El mismo agregó que "como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati".