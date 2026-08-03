Mientras la Policía continúa juntando evidencias para la Fiscalía sobre el asesinato a puñaladas de la mujer de 26 años, ocurrido en la noche del domingo en una veterinaria de Tres Cruces, el confeso autor del femicidio se encuentra internado por un intento de autoeliminación.
Violencia
Autor de femicidio ocurrido en Tres Cruces está internado por intento de suicidio
El hombre de 47 años, confeso autor del femicidio ocurrido el domingo en una veterinaria de Tres Cruces, se quiso suicidar antes de la llegada de la Policía.