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Sociedad Tres Cruces | suicidio | hombre

Violencia

Autor de femicidio ocurrido en Tres Cruces está internado por intento de suicidio

El hombre de 47 años, confeso autor del femicidio ocurrido el domingo en una veterinaria de Tres Cruces, se quiso suicidar antes de la llegada de la Policía.

Escenario del femicidio.

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Por Redacción Caras y Caretas

Mientras la Policía continúa juntando evidencias para la Fiscalía sobre el asesinato a puñaladas de la mujer de 26 años, ocurrido en la noche del domingo en una veterinaria de Tres Cruces, el confeso autor del femicidio se encuentra internado por un intento de autoeliminación.

El femicidio ocurrido en Tres Cruces

Cuando un cliente llegó a la veterinaria ubicada en Duvimioso Terra y Goes en busca de medicamentos para una de sus mascotas, vio al hombre de 47 años ensangrentado. Este le pidió que llamara al 911 y cuando los efectivos de la Policía llegar al comercio encontraron a la mujer sin vida. Ambos eran pareja y empleados del comercio donde ocurrió el violento episodio.

Según consignó Subrayado, el hombre se quiso quitar la vida antes de que los efectivos llegaran. El hombre se encuentra internado y se espera la audiencia judicial para su formalización.

El caso está a cargo de la fiscal de homicidios Mirta Morales quien trabaja con la ayuda del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía en la investigación.

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