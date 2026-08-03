Autor de femicidio ocurrido en Tres Cruces está internado por intento de suicidio

El femicidio ocurrido en Tres Cruces

Cuando un cliente llegó a la veterinaria ubicada en Duvimioso Terra y Goes en busca de medicamentos para una de sus mascotas, vio al hombre de 47 años ensangrentado. Este le pidió que llamara al 911 y cuando los efectivos de la Policía llegar al comercio encontraron a la mujer sin vida. Ambos eran pareja y empleados del comercio donde ocurrió el violento episodio.