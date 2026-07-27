Gol de Cabo Verde contra Argentina elegido el mejor del Mundial

A una semana de haber finalizado una nueva edición del Mundial, en la que España se coronó con el trofeo máximo de selecciones, la FIFA dio a conocer cuales fueron los tres mejores goles del torneo. Tres selecciones debutantes estuvieron en el podio.
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El máximo ente del fútbol mundial, determinó que el tanto de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde contra Argentina en los octavos de final fue el mejor gol del torneo.
El mismo llegó en el minuto 103 cuando el encuentro estaba 2 a 1 a favor del equipo sudamericano. Cabral recibió contra el sector derecho, con un enganche dejó a Mac Allister por el camino, y desde el vértice del área mayor sacó un derechazo brutal para cruzar la pelota y darle el empate parcial al elenco caboverdiano.
El premio al mejor gol de cada edición, desde 2006 se pone a votación del público quienes eligen los mejores. Antes de Sidny Lopes Cabral, quienes se alzaron con este premio fueron Maxi Rodríguez (Alemania 2006), Diego Forlán (Sudáfrica 2010), James Rodríguez (Brasil 2014), Benjamin Pavard (Rusia 2018) y Richarlison (Qatar 2022).
El podio del Mundial 2026
Además del gol de Cabral para Cabo Verde ante Argentina, catalogado como el mejor de esta edición, el público determinó la conformación del podio, ocupado con futbolistas de selecciones también debutantes.
El segundo lugar fue para Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, quien en el partido ante RD Congo por la fase de grupos, apareció por derecha para ejecutar un "sombrerito" por sobre el golero africano y marcar el tanto para su selección.
Finalmente, el podio lo completó Wilson Isidor, de Haití, luego de un potente remate de media distancia que entró contra el ángulo derecho de Bono, en el partido en el que Haití perdió 3 a 2 ante Marruecos por la fase de grupos.