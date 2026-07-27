Gol de Cabo Verde contra Argentina elegido el mejor del Mundial

El premio al mejor gol de cada edición, desde 2006 se pone a votación del público quienes eligen los mejores. Antes de Sidny Lopes Cabral, quienes se alzaron con este premio fueron Maxi Rodríguez (Alemania 2006), Diego Forlán (Sudáfrica 2010), James Rodríguez (Brasil 2014), Benjamin Pavard (Rusia 2018) y Richarlison (Qatar 2022).

The goal that stole your hearts all the way to the top.

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! #FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

El podio del Mundial 2026

Además del gol de Cabral para Cabo Verde ante Argentina, catalogado como el mejor de esta edición, el público determinó la conformación del podio, ocupado con futbolistas de selecciones también debutantes.

El segundo lugar fue para Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, quien en el partido ante RD Congo por la fase de grupos, apareció por derecha para ejecutar un "sombrerito" por sobre el golero africano y marcar el tanto para su selección.

Finalmente, el podio lo completó Wilson Isidor, de Haití, luego de un potente remate de media distancia que entró contra el ángulo derecho de Bono, en el partido en el que Haití perdió 3 a 2 ante Marruecos por la fase de grupos.