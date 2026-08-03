Aduanas incorpora escáneres para identificar drogas sintéticas

Serra dijo que “recientemente hemos adquiridos nuevos equipos uno que ya está en el puerto y otro está en el aeropuerto de Carrasco. La embajada de Japón va complementar este equipamiento con donaciones de más equipos lo cual va que va a mejor nuestra capacidad de contralor en puertos y aeropuertos”.

Confiabilidad en la logística del puerto de Montevideo

Por su parte el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en Uruguay, Kenichi Okada, indicó que el programa de entrenamiento que “comienza hoy, para fortalecer las capacidades de detección y control de drogas, no sólo mejora la seguridad en Uruguay, sino que también reforzará la confiabilidad en la logística internacional del puerto de Montevideo, cuya importancia como centro logístico de Latinoamérica ha ido en aumento en los últimos años”.

El diplomático agregó que “contribuirá a la estabilidad regional y creará un entorno favorable para que las empresas extranjeras, incluidas las japonesas realicen sus negocios con tranquilidad. Confiamos en que un entorno empresarial seguro y predecible atraerá inversiones de alta calidad y constituirá un pilar fundamental para el continuo desarrollo económico y social de Uruguay”, enfatizó.

Características del entrenamiento y marco noramtivo

Durante los días de entrenamiento, se estará analizando el Marco Normativo Internacional y Clasificación de Sustancias Químicas. Con relación al marco Normativo Nacional: los Decretos 158/85 y 391/002. También la lista de precursores reconocidos por Uruguay, la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y la Prefectura Nacional Naval, la responsabilidad comercial por parte de los actores y el Registro nacional de Precursores y químicos.

Asimismo, se tratará la situación actual sobre la reglamentación de prácticas medioambientalmente responsables en la destrucción de precursores químicos incautados. El manejo de información, manipulación y almacenamiento de Mercancías Peligrosas. Los conceptos fundamentales sobre estupefacientes y su vinculación con los precursores químicos.

Para este caso se tratará el tema de los Controles Aduaneros y Herramientas para la Fiscalización de Precursores Químicos. Los controles aduaneros, planes de acción en casos de emergencias con mercancías peligrosas en el Puerto de Montevideo.

También la inspección y control del manejo de información, manipulación y almacenamiento de Mercancías Peligrosas, en el puerto de Montevideo y a bordo de embarcaciones en aguas jurisdiccionales.

Las medidas de seguridad para la prevención de accidentes o incidentes en buques, depósitos y terminales portuarias y la casuística regional sobre el Tráfico Ilícito de Precursores Químicos, están integrados a la agenda, entre otros temas.