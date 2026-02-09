Hacete socio para acceder a este contenido

fiscalía |

Episodio trágico

Fiscalía solicita medidas de sujeción para chofer de ómnibus tras siniestro en el Centro

Tras el siniestro en Río Branco y Uruguay, la Justicia busca asegurar la comparecencia del chofer mientras la víctima de 77 años permanece internada en CTI.

 Gastón Britos / FocoUy.
Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Flagrancia de 6to Turno solicitó ante la Justicia la imposición de medidas de sujeción al proceso para el chofer del ómnibus de la empresa Cutcsa que, el pasado domingo 8, protagonizó un siniestro de tránsito en la intersección de las calles Río Branco y Uruguay.

La solicitud fiscal se produce mientras se aguarda el resultado de peritajes técnicos y la evolución clínica de la víctima, una mujer de 77 años que permanece internada en estado grave.

Antecedentes del hecho

De acuerdo con el registro de las cámaras del Centro de Comando Unificado (CCU), el vehículo circulaba por la avenida Uruguay y, tras detenerse momentáneamente para dialogar con un inspector, retomó la marcha girando hacia la calle Río Branco. En ese punto se produjo el impacto contra la peatona. Según el reporte oficial, "ambas partes estaban habilitadas por el semáforo" al momento del incidente.

La víctima debió ser rescatada por personal de Bomberos al quedar atrapada bajo el vehículo y fue diagnosticada como "politraumatizada grave", siendo derivada a un centro de tratamiento intensivo (CTI).

Actuaciones judiciales

Tras el siniestro, el conductor fue detenido y sometido a una prueba de espirometría, la cual arrojó un resultado de 0,0 (negativo).

La intervención de la Fiscalía busca ahora asegurar la disponibilidad del implicado mediante las mencionadas medidas de sujeción, las cuales pueden incluir la fijación de domicilio, la prohibición de salida del país o la comparecencia periódica ante la autoridad, a la espera de que se completen las diligencias probatorias que determinen las responsabilidades penales del caso.

