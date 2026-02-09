La Fiscalía de Flagrancia de 6to Turno solicitó ante la Justicia la imposición de medidas de sujeción al proceso para el chofer del ómnibus de la empresa Cutcsa que, el pasado domingo 8, protagonizó un siniestro de tránsito en la intersección de las calles Río Branco y Uruguay.
Episodio trágico
Fiscalía solicita medidas de sujeción para chofer de ómnibus tras siniestro en el Centro
Tras el siniestro en Río Branco y Uruguay, la Justicia busca asegurar la comparecencia del chofer mientras la víctima de 77 años permanece internada en CTI.