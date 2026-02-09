Fiscalía solicita medidas de sujeción para chofer de ómnibus tras siniestro en el Centro.

Antecedentes del hecho

De acuerdo con el registro de las cámaras del Centro de Comando Unificado (CCU), el vehículo circulaba por la avenida Uruguay y, tras detenerse momentáneamente para dialogar con un inspector, retomó la marcha girando hacia la calle Río Branco. En ese punto se produjo el impacto contra la peatona. Según el reporte oficial, "ambas partes estaban habilitadas por el semáforo" al momento del incidente.