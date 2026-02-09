Hacete socio para acceder a este contenido

Ministerio de Salud Pública

flashbacks a 2020

El MSP activó protocolo por caso de varicela en delegación oficial que fue a China

El MSP inició una investigación para identificar y monitorear a los integrantes de la comitiva tras la confirmación de la enfermedad en Nicolás Olivera.

Parte de la delegación oficial que viajó a China la semana pasada.

 Presidencia
Los equipos del MSP trabajan en la investigación epidemiológica para identificar y realizar el seguimiento de los contactos dentro de la delegación y el grupo de empresarios, evaluando la susceptibilidad y adoptando medidas sanitarias. Hasta el momento se ha confirmado un único caso (Olivera), y se reportó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, no presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

De acuerdo con el comunicado de la comuna sanducera, médicos informaron que Olivera contrajo la enfermedad en Uruguay previo a su partida, dado el periodo de incubación, pese a no haber presentado síntomas durante el viaje. El jerarca arribó al país el domingo por la mañana, momento en que comenzaron las manifestaciones de la enfermedad. Tras ser diagnosticado, se determinó que su cuadro no es grave, por lo que se mantiene teletrabajando en aislamiento preventivo para garantizar el funcionamiento del gobierno departamental.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan a la población consultar oportunamente con su prestador de salud ante la aparición de fiebre y erupción en la piel, además de evitar el contacto con otras personas hasta recibir indicaciones médicas.

El MSP continuará con el monitoreo de la situación para brindar información actualizada de ser necesario.

