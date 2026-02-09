El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes la activación de protocolos de vigilancia y control tras confirmarse un caso de varicela asociado al reciente viaje de una delegación del Poder Ejecutivo hacia China. Según comunicó la Intendencia de Paysandú hoy mas temprano, el paciente identificado es el intendente Nicolás Olivera, quien formó parte de la comitiva oficial que viajó al gigante asiático la semana pasada.
flashbacks a 2020
El MSP activó protocolo por caso de varicela en delegación oficial que fue a China
El MSP inició una investigación para identificar y monitorear a los integrantes de la comitiva tras la confirmación de la enfermedad en Nicolás Olivera.