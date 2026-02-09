El MSP activó protocolo por caso de varicela en delegación oficial que fue a China

De acuerdo con el comunicado de la comuna sanducera, médicos informaron que Olivera contrajo la enfermedad en Uruguay previo a su partida, dado el periodo de incubación, pese a no haber presentado síntomas durante el viaje. El jerarca arribó al país el domingo por la mañana, momento en que comenzaron las manifestaciones de la enfermedad. Tras ser diagnosticado, se determinó que su cuadro no es grave, por lo que se mantiene teletrabajando en aislamiento preventivo para garantizar el funcionamiento del gobierno departamental.