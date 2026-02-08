Hay lío blanco. El Partido Nacional terminó el proceso de autocrítica sin grandes definiciones pero no todo terminó ahí. Las recientes declaraciones de Lacalle Herrera poniendo parte de la responsabilidad de la derrota en Álvaro delgado por haber impuesto a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula abrió una grieta que nadie puede disimular.
Y por casa...
Lío blanco: Álvaro Delgado ninguneó a Lacalle Herrera por su crítica a Valeria Ripoll
Álvaro Delgado fue consultado sobre los comentarios de Lacalle criticando a la fórmula y prefirió callarse.