Lío blanco: Álvaro Delgado ninguneó a Lacalle Herrera por su crítica a Valeria Ripoll

Consultado por los periodistas este fin de semana Delgado se limitó a decir que el partido ya hizo su autocrítica respecto a las elecciones y que "ahora es el momento de mirar para adelante". Asunto cerrado, faltó decir.

Además, criticando largamente al gobierno y mirando la paja en el ojo ajeno, el excandidato a la presidencia dijo que el gobierno "está en disputa por problemas ideológicos internos".

Anunció además que en los próximos días habrá una reunión de los partidos (sin la presencia de Cabildo Abierto) para continuar con su coordinación política.

"El desafío que tenemos es construir una coalición no sólo para los que nos votaron, sino para aquellos que votaron el gobierno actual y que hoy se sienten decepcionados. Tenemos la responsabilidad como Partido Nacional de encabezar un proceso que es político, que es encabezar una coalición de gobiernos. Después veremos el formato, quizás al final. Primero tenemos que definir para qué", concluyó.