Política lío | Valeria Ripoll |

Y por casa...

Lío blanco: Álvaro Delgado ninguneó a Lacalle Herrera por su crítica a Valeria Ripoll

Álvaro Delgado fue consultado sobre los comentarios de Lacalle criticando a la fórmula y prefirió callarse.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado en el medio del lío blanco.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Hay lío blanco. El Partido Nacional terminó el proceso de autocrítica sin grandes definiciones pero no todo terminó ahí. Las recientes declaraciones de Lacalle Herrera poniendo parte de la responsabilidad de la derrota en Álvaro delgado por haber impuesto a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula abrió una grieta que nadie puede disimular.

Este sábado quedó en evidencia en el primer encuentro nacional de Aire Fresco dode álvaro Delgado fue consultado sobre las declaraciones del Padre d Lacalle Pou y prefirió no expresarse.

Lío en el Partido Nacional

“Fue equivocada la elección de la compañera del candidato a presidente”, dijo Lacalle Herrera en referencia a Valeria Ripoll.

Consultado por los periodistas este fin de semana Delgado se limitó a decir que el partido ya hizo su autocrítica respecto a las elecciones y que "ahora es el momento de mirar para adelante". Asunto cerrado, faltó decir.

Además, criticando largamente al gobierno y mirando la paja en el ojo ajeno, el excandidato a la presidencia dijo que el gobierno "está en disputa por problemas ideológicos internos".

Anunció además que en los próximos días habrá una reunión de los partidos (sin la presencia de Cabildo Abierto) para continuar con su coordinación política.

"El desafío que tenemos es construir una coalición no sólo para los que nos votaron, sino para aquellos que votaron el gobierno actual y que hoy se sienten decepcionados. Tenemos la responsabilidad como Partido Nacional de encabezar un proceso que es político, que es encabezar una coalición de gobiernos. Después veremos el formato, quizás al final. Primero tenemos que definir para qué", concluyó.

