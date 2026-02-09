Empresa Cubana de Navegación Aérea confirma normalidad de servicios

La Empresa Cubana de Navegación Aérea S.A. informó este lunes que mantiene sus servicios operativos, sin hacer referencia a reportes de la prensa internacional que alertan sobre la falta de combustible en los aeropuertos del país, derivado del bloqueo petrolero de EEUU.
Este lunes, varias agencias de noticias informaron que el gobierno cubano había notificado a las aerolíneas que cesaba el suministro de combustible a los aviones.
"Ante la actual situación que vive nuestro país, desde la Empresa Cubana de Navegación Aérea S.A reiteramos nuestro firme compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo de la nación. Queremos informar a nuestra comunidad, usuarios y clientes que, pese a las circunstancias, mantenemos nuestros servicios operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana", indicó el comunicado.
La empresa, añade el texto, continúa trabajando para garantizar la seguridad, fluidez y orden del espacio aéreo, apoyando las operaciones de las aerolíneas y "asegurando que la aviación en Cuba mantenga los niveles de confiabilidad que nos caracterizan".
Normalidad cubana
En su cuenta en redes sociales, el aeropuerto internacional de Varadero, el balneario más emblemático de Cuba, confirmó que mantiene sus "operaciones previstas para la semana" y destacó que cuenta con un equipo de trabajo que "desafía todas las adversidades con inteligencia e iniciativa creativa".
Aunque hay incertidumbre, no han sido cancelados los vuelos previstos para este lunes en el capitalino Aeropuerto Internacional José Martí, y la aerolínea Rossiya, parte del grupo ruso Aeroflot, apuntó que seguirá realizando vuelos a La Habana y Varadero a pesar de los informes sobre la escasez de combustible.
Trump amenaza
El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.
Además, declaró una emergencia nacional por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
El Gobierno cubano afirmó que con ese "bloqueo energético", EEUU busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.
(En base a Sputnik)