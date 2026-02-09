Bad Bunny hizo historia, reivindicó el orgullo latinoamericano y Trump le respondió

El choque político: La reacción de Donald Trump

Como era de esperarse, el espectáculo generó una reacción inmediata en las altas esferas políticas. El presidente Donald Trump, quien ha mantenido un discurso antimigración como eje de su plataforma, calificó la actuación desde Mar-a-Lago como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

El show fue celebrado por la comunidad latina como una reivindicación necesaria frente a las políticas de exclusión. Bad Bunny utilizó sus 13 minutos de gloria no solo para repasar éxitos como "El apagón" y "Tití me preguntó", sino para instalar el debate sobre la identidad y el idioma en el corazón del evento deportivo más importante del país.