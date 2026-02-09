Bad Bunny hizo historia, reivindicó el orgullo latinoamericano y Trump le respondió

En un momento de máxima tensión política en los Estados Unidos, Bad Bunny transformó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en un poderoso acto de resistencia cultural. Bajo el grito de "¡Qué rico es ser latino!", el artista puertorriqueño utilizó el escenario más grande del mundo para reivindicar la identidad hispana en respuesta directa al clima de hostilidad migratoria.
Un mensaje de unidad continental
La presentación, realizada mayoritariamente en español por primera vez en la historia de la NFL para un artista principal, no fue solo un despliegue musical, sino una respuesta estética y política. El cierre del espectáculo marcó el punto culminante de esta denuncia: con una bandera en mano, Bad Bunny pronunció en inglés la frase "God bless America" (Dios bendiga a América), pero redefinió el concepto al enumerar a los distintos países del continente.
El mensaje final fue contundente: tras lanzar un balón con la frase "Together we are America" (Juntos somos América), las pantallas del Levi’s Stadium proyectaron la consigna: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.
El choque político: La reacción de Donald Trump
Como era de esperarse, el espectáculo generó una reacción inmediata en las altas esferas políticas. El presidente Donald Trump, quien ha mantenido un discurso antimigración como eje de su plataforma, calificó la actuación desde Mar-a-Lago como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.
El show fue celebrado por la comunidad latina como una reivindicación necesaria frente a las políticas de exclusión. Bad Bunny utilizó sus 13 minutos de gloria no solo para repasar éxitos como "El apagón" y "Tití me preguntó", sino para instalar el debate sobre la identidad y el idioma en el corazón del evento deportivo más importante del país.